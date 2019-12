Milion chvilek znovu demonstruje za Česko bez Babiše. Dnes v Praze

"Výzkumy uvádí, že pro třetinu lidí, kteří zvolili Andreje Babiše, je ANO "nejmenší zlo" a že nevidí alternativu. Alternativa ale vždy existuje! Chceme na závěr roku oslovit zástupce demokratických stran, aby ukázali, jakou alternativu dokážou nabídnout. Slyšet od nich tváří v tvář, jakou mají vizi a jak srozumitelně dokážou oslovit i ty, jejichž hlasy zatím nemají," uvádí Milion chvilek na sociálních sítích.

Sdělit svou představu, jak správně vést Česko, mají politici možnost právě na Klárově. Tam se demonstrace, která začne na Václavském náměstí, pochodem přesune přes Národní třídu, Husovu ulici, třídu 17. listopadu, Čechův most a Úřad vlády.

Klárov organizátoři protestu vybrali z důvodu jeho polohy a čas, kdy mají vystoupit politici, záměrně stanovili na 19:15. Do 19:00 totiž probíhá jednání sněmovny, a pokud by jako jediné místo konání demonstrace zůstalo Václavské náměstí, pozvaní zástupci demokratických stran by se nestačili dostavit. Klárov mají ovšem za rohem.

Milion chvilek vyzývá účastníky, aby si s sebou přinesli obrázek straky, kterou mohou zanechat jako "vánoční nadílku" před Strakovou akademií, kolem které bude protestní pochod procházet.