Milovníci čokolády zbystřete! Tohle město je čokoládovým rájem na zemi

Ačkoliv je pro mnohé čokoláda strašákem doprovázejícím k obezitě, v případě kvalitní čokolády tomu tak není. Naopak má spoustu blahodárných účinků, takže si ji můžete dopřát s čistým svědomím. Tak si sbalte batoh a vyražte do čokoládové velmoci zvané Curych!

Cestování nemusí být vždy spojené s honbou za památkami, pro pořádné mlsaly tu máme jeden cestovní sladký tip! Že je představa dne stráveného ochutnáváním jedněch z nejlepších čokolád jako sen? Tak proč si takový sen nesplnit. Vydejte se do Curychu a pořádně si oslaďte váš život!



Do Curychu se snadno dostanete i vlakem. Pokud se rozhodnete pro jednodenní výlet, zapřemýšlejte i nad nočními vlaky. Nebudete tak muset řešit brzké ranní vstávání a únavnou cestu autem, ale večer po práci v klidu nasednete do vlaku a ten vás přes noc dopraví až do vašeho cíle. A vy se mezitím můžete krásně vyspat.



Curych je cukráren a kaváren plný a najdete je doslova na každém rohu. To ale může být často kamenem úrazu. Ne každá z nich splní očekávání a návštěva špatného podniku může váš výlet snadno pokazit. Abyste nebyli zklamaní, přinášíme vám tipy na čokoládovny, na jejichž návštěvu budete ještě dlouho vzpomínat.



Lindt & Sprüngli

Kdo by neznal čokoládu Lindt. Čokoládová továrna se nachází na Seestrasse 204, ale její prohlídka bohužel není možná. Zajít si můžete do jejich místního obchůdku, ve kterém najdete pralinky, čokoládové sošky a další sladké pochoutky všech chutí, tvarů a barev. Počítejte s tím, že si za tuhle výbornou čokoládu trochu připlatíte. Pokud vám jde ale pouze o chuť a nějaké chybky na kráse oželíte, lze tu zakoupit i vadné kousky, jejichž cena je mnohem nižší.



Läderach

Tuhle čokoládovnu můžete navštívit v ulici Bahnhofstrasse 106. Ani tady nebudete vědět, co dřív ochutnat a dovézt domů. Pokud se nebudete moci rozhodnout, můžete si koupit balíček se směsicí různých čokolád. Třeba pak najdete svého favorita. Každý měsíc navíc uvádí novou experimentální příchuť, takže tu najdete při každé návštěvě něco nového!



Teuscher

Až budete na hlavní třídě, zamiřte do Bahnhofstrasse 46. Čokoládovna tu funguje už od roku 1932 a stále si drží svou skvělou pověst. A není divu, z množství pralinek a jejich náplní se vám zatočí hlava. Kdo by si chtěl život osladit i něčím jiným než čokoládou, můžete si tu nakoupit i například marcipán nebo jiná cukrátka.



Conditorei Schober-Péclard

A na závěr tip na cukrárnu, jejíž interiér vás očaruje ještě dříve, než si dáte jejich lahodnou čokoládu. Rozhodně stojí za to vyzkoušet také jejich dorty nebo makronky. Ať už okusíte cokoliv, jistě se vám o té lahodné chuti bude i zdát. A pro jistotu si kupte nějakou tu čokoládu na mlsání i na zpáteční cestu do vlaku!