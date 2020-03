Další schůze Bezpečnostní rady! Vláda chce zavést nová opatření

Většina nakažených Čechů onemocněla po návratu z Itálie či během pobytu v této zemi. Itálie je aktuálně koronavirem nejzasaženější zemí Evropy. Počet nakažených tam v neděli přesáhl sedm tisíc a obětí bylo 366. První nákaza v Česku se potvrdila již v neděli 1. března, následující pondělí přibyli další nakažení.

Nové případy nákazy byly v Česku ohlášeny ve čtvrtek, kdy přibyli další čtyři pacienti, v pátek sedm a šest v sobotu a v neděli. Nejvíce nakažených přijelo z některé z italských provincií. Manželský pár, který se nakazil v Rakousku, byl zařazen mezi ty, kteří se nakazili v americkém Bostonu. Důvodem je skutečnost, že koronavirus na ně přenesla žena, která Boston navštívila.

Hygienici evidují i případ přenosu z člověka na člověka přímo v České republice. Podle informací pražské hygienické stanice jsou nejmladšímu nakaženému pouze dva roky, nejstaršímu 68 let. K nedělnímu večeru bylo dle informací ministerstva zdravotnictví testováno na koronavirus 787 lidí, z toho 761 testů vyšlo negativně.

Počty nakažených stoupají i v dalších zemích. Jižní Korea potvrdila dalších 248 případů nákazy. Celkem je v zemi tedy 7382 pacientů s koronavirem. Nárůst zaznamenaly i Spojené státy, kde podezření na nákazu koronavirem oznámilo už 35 států. Celkem je v zemi 564 nakažených. Více než 1000 nakažených potvrdila také Francie.

Nové nakažené ohlásily i čínské úřady. Potvrdily 40 nových případů. Během neděle si Covid-19 vyžádal 22 obětí, v sobotu jich bylo 27. Nově potvrzené případy se týkají zejména province Chu-pej, která je ohniskem nákazy. Celkový počet obětí koronaviru na pevninské Číně stoupl na 3119.

Počet nakažených vzrostl i ve velké Británii, a to na 273. Celkem v zemi otestovali 23 500 lidí. V Nizozemsku na Covid-19 zemřeli dva muži. Počet nakažených v Německu stoupl na více než 900. Institut Roberta Kocha potvrdil, že nejvíce případů je v Severním Porýní-Vestfálsku, kde bylo potvrzeno 398 nakažených. Jeden z německých občanů nákaze podlehl poté, co vycestoval do Egypta. Potvrdily to tamní úřady.

