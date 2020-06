Česko otevírá hranice s dalšími třemi zeměmi, ruší některá opatření

Na mimořádné schůzi řešila vláda od rána jediný bod, tím byla "problematika otevírání hranic". Už ve čtvrtek vyšlo najevo, že Česká republika velmi pravděpodobně zruší některá bezpečnostní opatření, rozvolňování už totiž ohlásily okolní státy. Ministr zahraničních věcí před tiskovou konferencí uvedl, že do Rakouska a Maďarska budou moci Češi od pátečního poledne cestovat bez omezení. S Německem jednání pokračují, na německé straně stále platí omezení, Češi ale již při návratu nebudou potřebovat test.

Vláda se sešla v pátek v 7:00, aby jednala o problematice otevírání hranic České republiky s okolními státy. Už před koncem jednání ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zveřejnil detaily jednání: "Dnes od 12:00 cestování do Rakouska a Maďarska bez kontrol a omezení, tedy jako dřív. S Německem jednání pokračují, Češi se od dnešního poledne mohou vracet bez testu." Na německé straně ale stále platí některá omezení.

Otevírání hranic s Polskem se zatím podle Petříčka neřeší, polská strana totiž ještě nezveřejnila podmínky pro vstup do země ani orientační čas.

Možné změny v režimu na státních hranicích potvrdil ministr už ve čtvrtek: "S německým ministrem zahraničí jsme se dnes bavili o normálním cestování přes českoněmecké hranice. Detaily schválíme zítra na vládě, ale je to na spadnutí. Díky všem za trpělivost."

Původně se počítalo s rozvolněním pravidel od 15. června, kdy se měla bezpečnostní opatření řídit podle takzvaného "cestovního semaforu". Ten určuje, jaká v okolních zemích panuje epidemiologická situace, podle toho se pak určuje, jaké podmínky musí člověk splnit, aby mohl přicestovat či se vrátit do České republiky.

Už při návštěvě Igora Matoviče premiéři ČR a SR oznámili, že se jakákoliv vzájemná cestovní omezení ruší. Od čtvrtka je tak možné přecházet hranice se Slovenskem, aniž by musel mít člověk platný test na Covid-19 s negativním výsledkem, jinak by musel do karantény.

Ve středu oznámilo zrušení povinnosti mít negativní test pro překročení hranic i Rakousko. "Mluvil jsem s rakouským kolegou, bude to platit nejspíš od čtvrteční půlnoci. Budu navrhovat, aby i naší straně se pravidla změnila dřív," reagoval na informaci Petříček.

"Co se týká zemí mimo EU a Schengen, chceme jednotný postup Unie už proto, aby například platily stejné podmínky pro cestování do/z dané země ze všech evropských letišť," doplnil Petříček.

