Vláda dnes bude jednat o prodloužení opatření. Probere i jejich úpravy

Mimořádná schůze vlády proběhne formou videokonference a odstartuje v 7:00 hodin. Jednat bude o prodloužení a případných úpravách aktuálně platných opatření.

Vláda se tento týden nechala slyšet, že rozvolňovat se ještě nechystá. Je na to ještě příliš brzy, epidemická situace je v Česku podle ní stále nepříznivá. Týká se například znovuotevření škol, které podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nenastane dříve než na začátku února.

Vláda by měla projednávat i nouzový stav. Již v pondělí schválila jeho prodloužení o 30 dní do 21. února. "Nouzový stav je nutností. Epidemie není nic, co by se dalo rychle vyřešit," vysvětlil ministr zdravotnictví.

Na čtvrteční schůzi Poslanecké sněmovny ale vládní návrh neprošel. Poslanci odhlasovali prodloužení pouze do 14. února.

"Stav epidemie v ČR je stále rizikový. Nákaza významně zasáhla rizikové skupiny. Bez nouzového stavu nelze efektivně a rychle přijímat účinná protiepidemická opatření," apeloval na poslance před hlasováním Blatný.