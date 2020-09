Ministerstvo nemá právo nutit lidi nosit roušky, říkají ústavní právníci

Ústavní právník Zdeněk Koudelka si myslí, že ministerstvo zdravotnictví nemůže lidem nařizovat, že mají nosit roušku. Má k tomu svůj právní výklad. Podobně to vidí i další jeho kolega Jan Kysela.

Ministerstvo zdravotnictví se podle právníka Koudelky opírá o zákon o ochraně veřejného zdraví, který mu umožňuje uložit zákaz nebo nařízení určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle Koudelky je to ale málo. “Existuje ústavní zásada, že nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Pakliže žádný zákon výslovně neumožňuje ministerstvu zdravotnictví stanovit povinnost nošení roušek, je narušena tato ústavní zásada, která byla zavedena v reakci na totalitní období do roku 1989, kdy řada povinností byla stanovena pouhými podzákonnými předpisy,“ uvedl ústavní právník Zdeněk Koudelka.

Právník dále poukazuje na nelogičnost nařízení. Ta se totiž týkají i regionů, kde je hrozba nákazy minimální. “Snad lze připustit stanovení povinnosti individuálním rozhodnutím vůči konkrétní osobě s patřičným odůvodněním. Pokud však ministerstvo ukládá povinnost lidem jen z preventivních důvodů plošně, když samo ve svém semaforu uvádí, že s výjimkou Prahy a okresu Karviná je území Čech, Moravy a Slezska s nulovým či zanedbatelným rizikem nákazy, jde o nesprávný postup. Není vyhlášen nouzový stav, stát je v normálním ústavním režimu,“ uzavřel Koudelka ve svém blogu na webu Česká justice.

S tímto názorem souhlasí i další známý ústavní právník Jan Kysela. “Právní situace se od jara nezměnila. Ministerstvo zdravotnictví stále postupuje podle stejných ustanovení o ochraně veřejného zdraví. Ten je značně neurčitý, což bylo předmětem kritiky už na jaře. Připraven byl zvláštní zákon, usnul v poslanecké sněmovně,“ řekl pro TN.cz Kysela.

O vyjádření jsme požádali i ministerstvo zdravotnictví. Na stanovisko čekáme.