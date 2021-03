Interval mezi očkováním se prodlouží. Změna se ale nebude týkat všech lidí

Prodloužit interval mezi první a druhou dávkou vakcíny navrhovala Česká vakcinologická společnost už od půlky března. Podle ní by se díky tomu mohlo alespoň první dávkou naočkovat víc lidí.

"Využití těch pozdějších intervalů, které jsou pořád v intencích, aby byla vakcína dostatečně účinná, by mohlo umožnit, že první dávku dostane více osob," objasnil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Ministr Jan Blatný (za ANO) to nejdříve odmítal s tím, že to problém jen odsune. "Posunutí druhé dávky očkování je odborně v pořádku, ale situaci nyní neřeší. Je to jen odložení problému. Museli bychom přeregistrovat 180 tisíc lidí, v dubnu bychom očkovali v podstatě jen druhé dávky a neměli dost pro nové zájemce," uvedl v minulosti Blatný.

Nyní ale úřad na návrh přistoupil. Změna intervalu se ale bude týkat jen nově registrovaných a jen u vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

"Druhou dávku očkování od Pfizeru a Moderny dostanou nově registrovaní na očkování až po 42 dnech. Z odborného pohledu je to zcela v pořádku, není třeba mít žádné obavy. Nám všem ale tato změna umožní ochránit více lidí v kratší době," uvedlo ministerstvo zdravotnictví po jednání Rady pro zdravotní rizika.

Dosud se většinou očkovalo po 21 dnech. Výrobce vakcín Pfizer/BioNTech uvádí, že čas delší než tři týdny mezi dávkami není odzkoušený.

"Většina účastníků klinické studie obdržela druhou dávku v tomto časovém rozmezí, tedy 21 dní. Neexistuji proto data, která by prokazovala, že ochrana po podání první dávky přetrvá i po 21 dnech," řekl již dříve mluvčí společnosti Pfizer pro ČR Tomáš Sazima.

