Ministerstvo řeklo, jak se budou děti vracet do škol. Tohle bude povinné

Žáci prvního stupně, posledních ročníků základních a středních škol. Ty chce ministerstvo zdravotnictví do lavic vrátit jako první, řekla TN.cz jeho mluvčí Barbora Peterová. Současně by se otevřely i mateřské školy. Platila by ale přísná pravidla pro děti i učitele, aby to bylo možné. Hlavní podmínkou je zlepšení epidemiologické situace.