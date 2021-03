Vláda projedná častější testování ve firmách i změny v opatřeních

Přestože má Česko před sebou podle plánu poslední týden tvrdého lockdownu, ani po 21. březnu se velké rozvolňování nechystá. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už dříve avizoval, že lidé si po tomto termínu budou moct maximálně zaběhat nebo vyjít na procházku mimo katastr obce.



Další postup v opatřeních proti šíření koronaviru by v pondělí měla projednat vláda. Stejně tak by se měl kabinet zabývat návrhem na povinné testování ve firmách. Antigenní testy by podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měly podstupovat i společnosti od 10 zaměstnanců.



Zvýšit by se měla také frekvence testování ve firmách, a to na dvakrát týdně. "Vážně o tomto kroku uvažujeme. A to proto, že antigenní testování má význam, když se dělá pravidelněji,“ informoval Havlíček.



Kabinet zároveň projedná poslanecký návrh k maturitám. Novela počítá s tím, že o konkrétní náplni vzdělání v posledních ročnících středních škol by rozhodovali jejich ředitelé. Trvalo by asi měsíc a půl, od poloviny března do konce dubna. Jasné ale není, jestli by se studenti měli připravovat pouze na předměty, ze kterých budou maturovat, nebo by měli možnost se vzdělávat i v dalších předmětech.



