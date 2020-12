Češi budou podle plánu proočkovaní až v roce 2022! Vláda propaguje očkování básní

Ministerstvo zdravotnictví přišlo s harmonogramem, podle kterého se budou distribuovat jednotlivé dodávky vakcín proti covidu. Očkovací látky, se kterými ministerstvo počítá, pocházejí od pěti různých firem a celkem by se jimi mělo dát naočkovat téměř 7 milionů pacientů.

Rozpis, který zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svém webu, počítá s tím, že distribuce vakcín bude probíhat až do června 2022. Během roku 2021 by se mělo k pacientům dostat více než 11 milionů dávek vakcíny. Těmi by se dle údajů ministerstva mělo dát proočkovat téměř 7 milionů pacientů.

Nejvíce dodávek ministerstvo plánuje rozvézt od dubna do září příštího roku. V průměru půjde o zhruba 1,4 milionu vakcín měsíčně. "Cílem očkovací strategie je nastavit proces, pomocí kterého bude dosaženo co nejrychlejšího proočkování významné části populace," popisuje ministerstvo v průvodním dokumentu.

Od jakých výrobců vakcíny pocházejí

Podle informací ministerstva zdravotnictví Česko zatím počítá s dodávkami očkovacích látek od celkem pěti firem – Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac a Johnson&Johnson. U posledních dvou společností se očekává schválení vakcín v průběhu roku 2021.

Ve hře jsou také očkovací látky od Sanofi Pasteur a Novavax, které však nebudou řádně schválené a zaregistrované dříve než koncem příštího roku.

Za účelem hodnocení a registraci vakcín proti covidu-19 vznikla pod vedením Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) speciální pracovní skupina. Podle ministerstva se tak zkrátí celý schvalovací proces, ale nejsou přitom porušeny žádné zásady kvality, bezpečnosti či účinnosti.

Jak se bude očkovat

Každému z očkovaných bude vakcína proti covidu aplikovaná ve dvou dávkách. Jak dlouho bude očkovací látka působit, zatím není jasné. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí, že vakcína není vhodná pro děti do 16 let a těhotné ženy.

Klíčová bude úloha krajů, které budou korigovat očkovací centra a množství vakcín pro konkrétní regiony. Každý kraj pro tento účel jmenuje koordinátora. Ten bude spolu se zdravotními pojišťovnami zajišťovat skladovací a přepravní podmínky pro očkovací látky i to, aby měla očkovací centra dostatečné kapacity.

Proč se nechat očkovat

"Pokud se očkovaný jedinec, který má zdokumentované a potvrzené očkování proti onemocnění covid-19, dostane do epidemiologicky významného kontaktu s nakaženou osobou, nebude očkovanému jedinci nařízena karanténa. Podobně očkovanému jedinci nebude nařízena karanténa po návratu z oblastí se zvýšeným výskytem onemocnění covid-19 zařazených do zemí se zvýšeným rizikem," informuje ministerstvo.

O očkování se povede podrobná statistika a bezpečnost vakcín bude i dál sledována. Očkování proti covidu budou dle informací ministerstva hradit pojišťovny.

