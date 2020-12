Je vakcína vhodná pro děti či těhotné ženy? Tohle vše byste o ní měli vědět

Na konci týdne už by se v České republice mělo začít očkovat proti covidu-19. Ne pro všechny je vakcína Comirnaty vhodná, nedoporučuje se například dětem do 16 let. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal přehled otázek a odpovědí, ve kterém se dozvíte vše, co potřebujete o vakcíně vědět.