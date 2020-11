Ministr Blatný se šéfem ÚZIS objasní, jak je to se statistikami úmrtí na covid

Ministr Blatný v rámci tiskové konference shrnul také závěry odborného semináře, který se konal před ní. "Je třeba si ta data uvědomit, hovořit o nich a uvědomit si, co znamenají," řekl úvodem. Tiskové konference se zúčastnili také zdravotničtí odborníci.

Proč mají covidové statistiky často zpoždění se děje prý proto, že data se mění v čase. "Zprávy o příčině úmrtí nelze provádět v reálném čase a i v tom je Česká republika jedna z nejlepších," řekl Blatný. Je nejprve třeba shromáždit dokumenty, informace ohledně příčiny úmrtí a zpětně ověřit proti zdravotnické dokumentaci, jestli byla data vyložena správně.

Kvůli nutné validaci dat nelze prý provádět mezinárodní srovnání počtů obětí covidu. Tzv. 14denní úmrtnost není prý možné stanovit - záleží na tom, v jaké fázi epidemie země je. "Není to tak, že by jedna země byla dobrá a druhá byla špatná. Státy aktualizují data s různou časovou frekvencí," vysvětlil ministr zdravotnictví.

Diskuze o tom, jakým způsobem se vytváří statistiky úmrtnosti lidí pozitivních na koronavirus, již týdny zahlcují sociální sítě. Doposud se podle názoru uživatelů sociálních sítí mělo za to, že do covidové statistiky se započítávají všichni, u kterých testy prokázaly nákazu koronavirem, a to bez ohledu na to, jak ve skutečnosti zemřeli.