Obrana navrhuje, aby mohl premiér v době krize napříště rozhodovat sám

Návrh má vládě podle informací webu Aktuálně.cz předložit ministr obrany Lubomír Metnar. Pokud by v budoucnosti v době krize parlament nebyl akceschopný, krizové rozhodování by měla na svých bedrech pouze vláda. V případě, že by neakceschopná byla i vláda, tyto pravomoce by náležely pouze samotnému premiérovi.

Kdyby se návrh povedlo prosadit, tak by vláda mohla vyhlásit válečný stav nebo stav ohrožení státu bez potvrzení parlamentu. "V neodkladných situacích, za nichž by se nemohl/nestihl sejít Parlament České republiky, by mohl být vyhlášen stav ohrožení státu: vládou na návrh předsedy vlády, přičemž Parlament České republiky by toto rozhodnutí při nejbližší příležitosti potvrdil, nebo zrušil," stojí podle webu Aktuálně.cz v předkládací zprávě, kterou má k dispozici.

"V neodkladné situaci by tento stav mohl vyhlásit také předseda vlády, přičemž vláda by jeho rozhodnutí musela do 48 hodin schválit a Parlament České republiky by ho potvrdil, nebo zrušil s konečnou platností na nejbližší schůzi," pokračuje zpráva.

Neodkladné situace v dokumentu však upřesněny nejsou. Metnarův návrh už začátkem března měla projednat Bezpečnostní rada státu ještě před vyhlášením nouzového stavu.

V pondělí měl požádat o zařazení návrhu na program jednání vlády, premiér Andrej Babiš (ANO) však uvedl, že o tom nic neví a rozhodně nic takového nechystá. "Nic o tom nevím. Nebudeme to projednávat," řekl.

