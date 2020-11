Nouzový stav až do Vánoc! Ministr Blatný chce výrazné prodloužení

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně prohlásil, že bude chtít prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. V pondělí to navrhne vládě.

"Na pondělní schůzi vlády mám v úmyslu znovu navrhnout další prodloužení nouzového stavu i po 20. listopadu, budu navrhovat 30denní lhůtu," prohlásil ve čtvrtek na jednání Poslanecké sněmovny při interpelacích ministr zdravotnictví Jan Blatný. Nouzový stav zatím platí do 20. listopadu, prodloužil by se tak do 20. prosince.



"Vláda České republiky v rámci aktuální situace vyhodnotila, že i nadále jsou naplněny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu, Česká republika je i nadále ve stavu nebezpečí. To bylo tak vyhodnoceno i Sněmovnou," dodal Blatný. "Je to pro blaho všech lidí," řekl také ministr.

Důvod prodloužení nouzového stavu je podle něj velmi prostý. "Jakmile bude zítra představena ta série opatření v podobě tabulky či matice, která poměrně pragmaticky a provázaně upravuje doporučení a nařízení napříč všemi oblastmi lidského života, tak si velice rychle a jednoduše všichni uvědomíme, že bez existence nouzového stavu se tato tabulka stává bezcennou a všechna opatření se dostávají do roviny doporoučení," objasnil Blatný.