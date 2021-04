Ministři Blatný a Plaga mají ve středu skončit. Babiš si už našel náhradníky

Ve středu by měla proběhnout velká vládní rošáda. Podle informací TV Nova mají skončit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) i ministr školství Robert Plaga (za ANO). Výměnu šéfů některých resortů premiér Andrej Babiš (ANO) naznačil už během března. Za oba ministry, jejichž agenda je pro Česko v době pandemie klíčová, už by měl mít náhradu.

O dlouhodobé nespokojenosti Andreje Babiše s ministry zdravotnictví a školství se mluví už delší dobu. Před dvěma týdny premiér prohlásil, že výměnu šéfů některých resortů nemůže v dubnu vyloučit. Jan Blatný i Robert Plaga mají podle informací TV Nova ve svých funkcích skončit zřejmě už ve středu.

Blatného by měl vystřídat ředitel pražské vinohradské nemocnice Petr Arenberger. Jeho jméno se v souvislosti s řízením momentálně nejdůležitějšího ministerstva skloňuje už několik dní. Dokonce si založil účet na twitteru. Tvrdil, že mu to poradila dcera a s politickými ambicemi to nemá souvislost.

Problém s působením Blatného v čele ministerstva měl i prezident Miloš Zeman. Ten dokonce v březnu vyzval Babiše, aby ho odvolal. Premiér to tehdy odmítl. Zemanovi vadilo, že Blatný nechtěl udělit výjimku ruské vakcíně Sputnik V, aby se s ní mohlo v Česku očkovat i bez schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA).

"Dokud budu ministr zdravotnictví, tak nebudeme v Česku očkovat látkou, kterou neschválila Evropská léková agentura," řekl Blatný Českému rozhlasu. Přestože Babiš prezidentovi nevyhověl, sám měl k práci ministra zdravotnictví také výhrady. Poslal mu přinejmenším dva vytýkací dopisy. V tom posledním mu vzkázal, že "čeká odpověď hodnou ministra, ne další slohové cvičení, proč něco nejde".

Spor o úřední maturity

Resort školství patří během pandemie covidu-19 rovněž mezi klíčové. V úterý vláda rozhodne, zda se žáci prvního stupně vrátí v pondělí 12. dubna do lavic. A už o den později má Plaga v čele ministerstva skončit. I za něj už má prý Babiš náhradu. Jméno zatím není známé, má jít ale o ženu, která má s oblastí školství bohaté zkušenosti.

Premiér Plagovi vyčítá, že není dostatečně vidět a v době, kdy jsou všichni žáci i studenti doma a učí se distančně, jim nepomáhá.

V uplynulých týdnech se ministr dostal s Babišem do pře i v otázce úředních maturit. Předseda vlády i přes Plagův odmítavý postoj prosazuje, aby úplně všichni středoškoláci dostali maturitní vysvědčení na základě průměru známek za celou dobu studia. "Tady jde o víc než znalosti a dovednosti dětí, tady jde o duševní zdraví celé jedné generace. A my můžeme ulevit udělením úřední maturity alespoň malé části z nich," argumentoval premiér. S Babišem se Plaga také neshodl v otázce návratu dětí do škol.

Odvolání některých ministrů v dubnu není vyloučeno, řekl před dvěma týdny premiér Babiš: