Monika Babišová dostala první dávku, premiér venku chlácholil pejska

Už od pátku se budou moci k registraci na očkování hlásit všichni nad 16 let. Ve skupině mladých do 29 je zhruba jeden a půl milionu lidí. Ráno to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Vzápětí pak doprovodil manželku Moniku na očkování do pražské Thomayerovy nemocnice. Měla s sebou i psíka a na chvíli si musela počkat.