Morávková: Když jsem se dozvěděla o konci Ordinace, bylo to jako rozchod

Poslední díl Ordinace v růžové zahradě 2 zamával s emocemi. A to nejen divákům, ale i samotným hercům. Velké finále doprovázel smích i pláč. Jak na natáčení vzpomínají sami herci, bylo to pro ně stejně dojemné jako pro diváky?

Čtvrteční pořad Život ve hvězdách byl věnovaný vzpomínkám na seriál Ordinace v růžové zahradě 2. Natáčení poslední epizody bylo zvláštní i pro herce. "Upřímně řečeno jsem to prožíval velmi emotivně. Věděli jsme, že jdeme do finále. Já jsem si sice nepoplakal, ale bylo to dojemné a upřímné od nás všech. Snažili jsme se do toho dát to nejlepší, co v nás je," svěřil se herec Robert Jašków.

Postava primáře Leoše Máry, kterou Jašków ztvárnil, nebyla na začátku diváky moc oblíbená. "Ale já jsem se nerozhodoval dlouho, jestli to přijmu. U těchto rolí už vím, jak na ně. Ale není to o tom vzít, nebo nevzít roli, jde hlavně o to, s kým tu práci děláš. Důležitý je celý štáb," podotkl.

Role Máry se postupně měnila. "Byl to takový přerod do akčního hrdiny proti své vůli. Já jsem teď vlastně miláček národa," směje se herec. Na natáčení pokračování se moc těším," dodal.

Život se moc nemazlil se Zdenou Suchou, kterou si zahrála Dana Morávková. Její postava si prošla velmi náročným domácím násilím až týráním. "Čím těžší a horší role, tím je to pro mě jako pro herečku větší výzva. Takže já jsem úplně milovala ty scény, když mě mlátil, protože je co hrát a to je vždy pro herečku velká slast,“ překvapila Morávková.

Na herečku se pak často obracely ženy, které měly podobné zkušenosti jako seriálová postava. "Psaly mi emaily i dopisy. Je hodně týraných žen, jsou i týraní muži. A třeba díky tomu, kdy jsme hledali Haničku, jsem se dozvěděla, kolik takto ztracených dětí je," popsala, když se svým seriálovým mužem hledali skoro rok dítě.

Na to, že Ordinace plánuje skončit, zareagovala velmi emotivně. "Bylo to, jako by se se mnou rozešel kluk. Musíš to akceptovat a je ti to líto, protože já jsem třeba v Ordinaci hrála 11 let. A nechala jsem v ní kus svého života. Dost lidí jsem potkala díky této práci a mrzelo by mě, kdybych je už nepotkávala," doplnila Morávková.

Dalším hercem, který je s Ordinací pevně spjatý, je Radim Fiala alias doktor Petr Hanák. Občas odjel na nějakou misi, měl problém s alkoholem, ale nikdy neměl problém se bezhlavě zamilovat. V jednom dílu se potkal dokonce i s bývalým prezidentem Václavem Havlem. "Pan prezident na tom už nebyl nejlépe, přesto se uvolil, že s námi bude hrát. Bylo to skvělé, jako když potkáš pan-globální osobnost, což on byl," popsal Fiala své vzpomínky na natáčení.

"S doktorem Hanákem mám společný jen obličej," tvrdí Fiala. S tím souhlasí i jeho kolegové. "Myslím, že je normálnější než Hanák," podotkl Jašków. Korunu tomu nasadila Morávková: "Myslím, že je z Brna, to je diagnóza. "To mě zezačátku hrozně rozčilovalo a dnes se tomu směju," zakončuje vtipnou konverzaci Radim.

