Na cestování během nouzového stavu zapomeňte. Vrátit do Česka se můžete

Bezpečnostní rada státu v pátek vydala nová, zpřísňující opatření, která se dotknou všech občanů ČR. A to nejen těch, kteří se aktuálně nacházejí na území ČR, ale i těch, kteří jsou v zahraničí a plánují se do Česka vrátit. Od nedělní půlnoci nebude moci téměř nikdo překročit státní hranice. Návrat občanům do země umožněn bude.