Na jaře byla opatření přísnější. Co ještě může vláda zavést?

Vláda v pondělí oznámila nová nařízení, která by měla zploštit nebezpečnou křivku. Podle kritiků ale opatření jako zákaz nočního vycházení a zákaz prodeje v neděli nebudou mít velký vliv. Dá se proto očekávat, že přijdou ještě další zákazy. Podrobný seznam nových opatření naleznete v tomto článku.

Přinášíme přehled toho, co platilo na jaře a zatím k tomu vláda nepřistoupila.

Vyhrazená doba na nakupování pro seniory



Na jaře platila pro seniory nad 65 let v obchodech vyhrazená doba na nákupy. Původně byla od 10 do 12 hodin, což ale vláda následně změnila na 7 až 9 hodin a později pak na dobu od 8 do 10 hodin. Omezení platilo do 25. května. V současnosti žádná vyhrazená doba pro nákupy neplatí a ani se o ní podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) neuvažuje. Podrobně jsme psali v tomto článku.

Roušky venku



Od 19. března platil v celé republice zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst. Povinné byly i v prázdných ulicích, v parku nebo při běhání. Všude, kde hrozilo, že člověk přijde do kontaktu s jinými lidmi.

Svatby



Uzavírání sňatků bylo od 16. března do 19. dubna úplně zakázané. Od 20. dubna byly povoleny obřady s účastí 10 osob. Stejný limit platí i od 19. října.

Venkovní sportoviště



Na jaře platil také zákaz vstupu na venkovní sportoviště. Nyní jsou otevřená, ale vstoupit na ně můžou maximálně dva lidi. V úvahu tak připadají jen sporty jako například golf nebo tenis (ale jen dvouhra).

Trhy



V období první koronavirové vlny byly trhy zakázány. V pondělí sice vláda přistoupila k zákazu trhů, ale ponechala tolik výjimek, že teď můžou fungovat podobně jako předtím. Nově se na nich například nesmí konzumovat jídlo a nápoje.

Hranice



Od 16. března platil zákaz vstupu cizinců do České republiky a zákaz cestování Čechů do zahraničí. Po návratu z rizikových zemí museli Češi do karantény. Postupně se začala uvolňovat opatření alespoň pro pendlery. Momentálně česká vláda cestování do okolních zemí neomezuje, naopak nás ale u sebe nechtějí naši sousedi. Jedinou výjimkou je Polsko, které Čechy na své území pouští bez omezení.

Parkovací zóny



Když na jaře platil nouzový stav, tak byla zrušena platnost parkovacích zón. Nyní k tomu města nepřistupují. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana je situace jiná než na jaře, protože není uzavřená ekonomika. "Musíme také ochránit rezidenty, kteří za parkování platí, dojíždějí do práce, a chtějí zaparkovat u svého bydliště," uvedl mluvčí.