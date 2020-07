Na Karvinsku to kvůli koronaviru vře! Hejtman Vondrák rozčílil horníky

V Moravskoslezském kraji to začíná kvůli koronaviru vřít mezi horníky, odbory, hygienou i krajem. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) totiž na svůj facebookový profil napsal, že mu vadí hornická nekázeň a hlavně to, že i přes přísná opatření chodí horníci společně do hospod nebo na předzahrádky.