Na místě je další zpřísnění opatření, pokud se čísla nezlepší, řekl Prymula

"Pokud nedojde k poklesu už v úterý, kdy uvidíme první ostré číslo za následující týden, tak si myslím, že je na místě zpřísnění opatření," prohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Kdy by mohla vláda zpřísnění opatření schválit, nebo o jaké zákazy by se přesně jednalo, ale nepřiblížil.

Prymula také počítá s tím, že do 14 dnů by se mohlo odstartovat plošné testování. Jednalo by se o testy na protilátky. "Nebude to úplně plošné jak na Slovensku, bude to mírně selektivnější," dodal Prymula.

Anketa Jsou nynější opatření proti koronaviru dostatečná? Ano, jsou dostatečná 9 37 hlasů Ne, měla by být přísnější 65 249 hlasů Opatření jsou moc přísná 26 100 hlasů Hlasovalo 386 lidí.

Prymula již dříve ubezpečoval, že zavírat republiku nikdo nechce. Zároveň ale přiznal, že kromě současných opatření už vláda moc možností nemá.



"Jsou nepochybně plány, co se dá ještě dělat, ale už toho není mnoho. Pokud nechceme tuto republiku zavřít a říci, že 14 dní nikdo nikam nevyjde," řekl ministr. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Podívejte se na úryvek záznamu čtvrteční tiskové konference s Romanem Prymulou a jeho vyjádření k opatřením: