Rodiče běsní kvůli otevření škol, petice má přes 30 tisíc podpisů

Ministr školství Robert Plaga (ANO) vyslovil naději, že by se školy mohly otevřít již v polovině května. Jeho slova však pochopení u rodičů dětí příliš nenašla. Na sociálních se spustily bouřlivé a často velmi negativní diskuze, proti uspěchanému návratu do školních lavic dokonce vznikla petice. Za tři dny ji podepsalo již více než 30 tisíc lidí.

"My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Roberta Plagu o uzavření škol do konce školního roku," začíná text žádosti, která na internetu vznikla v neděli 5. dubna. Sepsána tak byla krátce poté, co ministr o možnosti znovuotevření školy informoval.

K vyučování by v takovém případě znovu zamířilo více než jeden milion žáků, MHD by tak v době před začátkem a po konci vyučování byla pravděpodobně znovu přeplněná. "Mezi lidmi je pak velmi malý rozestup a šíření nebezpečného viru je tak velmi snadné. Navíc MHD často využívají k přepravě i senioři," myslí text petice také na nejrizikovější skupinu.

Autor však hlavní problém spatřuje při samotné výuce. "V případě, že bude jen jeden z nich tímto virem nakažen, může se stát z celé školy jakési epicentrum viru, studenti si koronavir můžou "odnést" i domů a rázem se jedná o mnohem větší pásmo nakažených," obává se.

Bezvýchodně vidí situaci také pro učitele, kteří prý učivo během jednoho měsíce nezvládnou dohnat. Mělo by se tak zůstat v zaběhnutých kolejích, pokračovat v distanční výuce, na kterou by se mohli učitelé díky odkladu otevření škol na září lépe soustředit.

V závěru text polemizuje nad povinností nošení ochranných prostředků, která by byla pro učitele i žáky neúnosná. "Je nepochopitelné chtít po učitelích, aby nosili roušku, po osmi hodinách vyučování by bylo jejich tělo absolutně vysílené a bez kyslíku a stejně by je studenti v zadních řadách neslyšeli a nebo by jim nebylo rozumět. Stejným způsobem by to probíhalo i u dětí," hodnotí další problém.

Současná petice není v poslední době první, další si přála zachování dvou pokusů u přijímacích zkoušek na střední školy, podobného počtu podpisů ale nedosáhla.