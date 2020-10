Na pivo do vlaku místo do hospody. Vlakových bufetů se zákaz pití netýká

Na skutečnost, že zatímco se hospody zoufale na poslední chvíli snaží udat neprodané pivo, ve vlacích je možné dál využívat nabídky bufetu, upozornil redaktory TN.cz jeden ze čtenářů. Zákaz prodeje alkoholu pro pojízdné bufety totiž neplatí a cestující například z Prahy do Brna si může ve vlaku dopřát jak jídlo, tak i alkohol.

Například u lahvového či baleného piva se podle vyjádření jednoho z pracovníků ČD předpokládá, že si ho cestující vezme s sebou domů. Tomu, aby si nápoj otevřel už ve vlaku a dopřál si k němu například oběd, ale žádné pravidlo či zákaz nebrání. Cestující může během jízdy konzumovat jak zakoupené, tak vlastní donesené občerstvení.

Anketa Měl by pro bufety ve vlacích platit stejný zákaz jako pro restaurace? Ano, tahle "výjimka" není fér. 31 22 hlasů Ne, není to klasická hospoda či restaurace. 68 48 hlasů Nevím/Nemám na to názor. 1 1 hlas Hlasovalo 71 lidí.

Lidé na sociálních sítích upozorňují, že podobný dvojí metr není fér. Dopravci naopak argumentují tím, že vlaky nejsou restaurace a zákaz prodeje alkoholu tam tudíž neplatí. Jde prý o součást dopravy, a ne běžného stravování.

"My máme jiný koncept občerstvení, nemáme žádné restaurační vozy nebo místa, kde by se cestující sdružovali za účelem konzumace. V tuto chvíli my ta opatření prostě hodnotíme tak, že toho typu služeb, který poskytujeme, se to netýká. Cílem opatření je, aby nedocházelo ke shlukování lidí. My máme cestujícího, který jede na určité trase, sedí na svém přesně daném místě a během toho konzumace zakázaná není. Opatření neukládá žádná omezení z hlediska dopravy. Na to, aby zkonzumoval vlastní nebo přenesené občerstvení, to neplatí," vyjádřil se pro TN.cz mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Situaci ve vlacích srovnává například s občerstvením poskytovaným v letadle. Za neférovou záležitost stravování ve vlacích nepovažuje ani mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Argumentuje zejména tím, že služby bufetu budou omezené a cestujícím už nebudou poskytované kelímky ani točený či rozlévaný alkohol.

"Alkoholické nápoje zůstanou ve vlacích Českých drah nadále v prodeji, ale pouze v uzavřených obalech. To znamená, že je budeme vydávat na principu takeaway, čepované pivo prodávat nebudeme, stejně tak welcome drink ve vlaku Supercity v první třídě bude nabízen pouze v nealkoholické variantě," vyjádřila se pro TN.cz.