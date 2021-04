Na stříhání s testem, rozvolňovat se bude v cyklech, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělní Snídani s Novou nastínil další možné rozvolňování v Česku. Mimo jiné prozradil, jaké služby by se měly otevřít jako další v pořadí a v jak dlouhých cyklech se bude postupovat, pokud to epidemická situace dovolí.

Havlíček zmínil, že i když řada evropských zemí aktuálně poměrně mohutně uvolňuje zavedená opatření, česká vláda prý chce být raději opatrná. "Ale je pravda, že opatření v posledních čtyřech týdnech zabrala, čísla se jednoznačně lepší. Připravujeme další scénář, který by neměl nastat dříve než za 14 dní," řekl ministr a vicepremiér Havlíček. To je podle něj dost dlouhá doba k tomu, aby byl vidět vývoj situace po aktuálním uvolnění opatření.

Na otázku, co je v pomyslné frontě rozvolňování na dalším místě poté, co se nyní vrátila část školáků do lavic a otevřely se některé další obchody, Havlíček řekl, že "služby, u nichž je potřeba osobní návštěva." Přímo zmínil kadeřnictví.

Zároveň ovšem upozornil, že ve hře je nadále možnost, že nechat se ostříhat budou moci pouze lidé, kteří se před usednutím do holičského křesla nechají otestovat. Jen se stále řeší, zda bude nutný dražší PCR test, či zda postačí ten antigenní. Havlíček se obává, že v případě nutnosti mít PCR test by se nemuselo vše logisticky zvládnout.

Rozvolňování má být podle Havlíčka podobné jako před rokem - ve dvoutýdenních cyklech. "Nicméně musejí být samozřejmě splněny určité epidemiologické ukazatele," uvedl ministr.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.