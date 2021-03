Nákup vakcíny Sputnik V zahýbal Slovenskou politikou, hrozí pád vlády

Nákup ruského Sputniku byl poslední kapkou. Koaličním partnerům strany OLANO, v jejímž čele stojí premiér Matovič, došla trpělivost. A vzpouzejí se i další. Podle strany Progresivní slovensko vláda koronavirovou pandemii nezvládá a prosazují premiérův odchod.

Kvůli nákupu Sputniku odstoupil poslanec koaliční strany Za Lidi Tomáš Valášek. Postup odsuzuje i ministr zahraničí. Podle něj rozhodně nešlo o dar ze strany Ruska. Za Sputnik muselo Slovensko zaplatit, a rád by věděl, kolik. Vakcínu označuje za politický nástroj.

"Rozděluje nás to doma. Rozděluje nás to v zahraničí. Je zjevné, že tato vakcína Sputnik V není jen vakcína, ale je to nástroj v hybridní válce," uvedl slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok.

Rusko zatím nepožádalo o schválení Sputniku Evropskou lékovou agenturou, přesto vakcína z Moskvy včera dorazila k našim východním sousedům.

Slovenská koalice použití očkovací látky bez potvrzení o její účinnosti a nezávadnosti nechválila. Přesto existuje způsob, jak to jde obejít. Ministr zdravotnictví může, a také udělil, Sputniku výjimku. Premiér Matovič uvedl, že takový postup prý koaličním partnerům nevadil. "Nedívejme se na to, ze které krajiny vakcína pochází. Dívejme se jen na to, že zachraňuje zdraví a životy," řekl slovenský premiér Igor Maťovic.

Pokud zájemce o očkování potvrdí, že ví o tom, že vakcína není Evropskou agenturou schválena, tak není prý v očkování žádný problém. Jenže to není úplně pravda, takový člověk by například nemusel dostat povolení cestovat po Evropské unii.

Slovensko má od včerejšího dne k dispozici 200 tisíc dávek Sputniku. Do června by mohly do země dorazit až dva miliony.

Názor Slováků na vakcínu Sputnik popisuje reportér TV Markíza: