Návrat na špici. Podle nového průzkumu by volby vyhrálo hnutí ANO

Podle volebního modelu, který ve čtvrtek zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), by volby v tuto chvíli vyhrálo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Poslední průzkumy různých agentur přitom favorizovaly koalici Pirátů a STAN.

Pokud by se volby do Sněmovny konaly teď v červnu, účastnilo by se jich 60 procent respondentů. "Podle volebního modelu měly v době sběru dat největší podporu hnutí ANO (24,5 %) a koalice Piráti a Starostové (22,5 %). Rozdíl mezi těmito stranami není statisticky významný. S mírným odstupem na třetím místě následuje koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) (19,5 %)," uvedli autoři výzkumu.

Čtvrté by skončilo SPD Tomia Okamury s necelými deseti procenty, za nimi se ziskem 7,5 % hlasů shodně komunisté a sociální demokraté.

Volební model CVVM - červen 2021:

Volební model CVVM nemá předpovídat přesné výsledky voleb, zohledňuje totiž i to, zda respondent k volbám vůbec půjde, či zda neváhá mezi více politickými stranami.

Ve čtvrtek vydala předvolební průzkum i agentura SANEP. Ta se zaměřila na tzv. volební potenciál jednotlivých stran. Ten ukazuje, kolik procent by strany získaly, pokud by je volili všichni lidé, kteří o nich uvažují. Tím pádem mohli respondenti průzkumu SANEP uvést i více partají a součet zisků všech stran tak přesahuje 100 procent.

Volební potenciál SANEP - červen 2021:

Průzkum přisuzuje vítězství koalici Pirátů a STAN (28,3 %), druhé je ANO s 24,6 % a třetí koalice SPOLU s 23,5 procenty. Čtvrté je SPD s necelými 13 procenty, následuje Přísaha Roberta Šlachty s necelými deseti procenty.