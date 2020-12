Necháme se testovat a očkovat na covid? Tohle ukázal velký průzkum

"Třicet devět procent lidí má zájem nechat se očkovat proti nákaze covid-19. Nejčastěji jde o muže, lidi starší 60 let a obyvatele velkých měst. Naopak proti je aktuálně 45 %. Odmítavý postoj k očkování je pak častější u lidí ve věku 30 až 44 let," vybírá z výsledků zkoumání ministerstvo.

Podle průzkumu, který probíhal na přelomu listopadu a prosince a kterého se účastnilo přes tisíc respondentů, "mají i o testování větší zájem lidé nad šedesát let a celkově se k němu pozitivně staví 42 % dotazovaných. Největší zájem o něj je v Praze. Nejmenší pak v Pardubickém, Královehradeckém nebo třeba v Olomouckém kraji."

Češi nejsou příliš ochotní se nechat proti nákaze očkovat ani přesto, že jim výzkumníci zdůraznili, že vakcinace bude dobrovolná a bezplatná.

I když se více lidí nechce nechat očkovat (45 procent neochotných proti 39 procentům ochotných), více než polovina (52 %) si myslí, že očkování by se mělo týkat co největšího množství lidí. Šestnáct procent zatím nemá na vakcinaci názor.

"Častěji mají zájem o očkování lidé starší 60 let (50 %, jen 30 % je proti). U ostatních věkových skupin se zájem neliší (kolem třetiny). Zásadní je nejen vliv rodiny a okolí, ale také důvěra vládě, že situaci zvládne, a zájem o dění kolem pandemie. Plošné očkování nejčastěji podporují lidé starší 60 let, ostatní věkové skupiny se již neliší. Plošné očkování častěji podporují muži než ženy a jejich dosažené vzdělání nehraje roli," ukázal průzkum.

Zájem o očkování je vyšší mezi obyvateli velkých měst nad 90 tisíc obyvatel a mezi lidmi z Prahy. Menší je naopak mezi obyvateli Jihomoravského, Moravskoslezského, Plzeňského a Středočeského kraje.

"Lidé často mívají z očkování obavy. Je to ale jediná a nejefektivnější cesta, jak zvítězit nad koronavirem a začít žít zase běžným životem. To je přání nás všech. Ve společnosti se poslední dobou množí dezinformace o očkování. Už tu máme doslova jejich pandemii a ta dokáže napáchat mnohdy více škody než pandemie samotné nemoci," varuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Připomněl, že právě díky vakcínám se podařilo prakticky vymýtit spalničky, záškrt nebo pravé neštovice. Jako lékař prý nezná lepší ochranu než očkování.

Výzkumníci se lidí také ptali na to, zda jsou ochotní nechat se před Vánocemi bezplatně otestovat na covid-19. "Zatímco očkovat by se nechalo třicet devět procent dospělých, u testování je zájem vyšší – čtyřicet dva procent. Téměř polovina (48 %) je pak proti a 10 % respondentů si není jistých," vyplynulo ze sesbíraných dat.

58 procent dotázaných si myslí, že by se mělo nechat otestovat co nejvíc lidí - z toho vyplývá, že i když řada Čechů testování sama sebe odmítá, tak by jim nevadilo, pokud by se testovali ostatní.

Zájem o testy je menší mezi těmi, kdo si myslí, že jim nákaza nehrozí, nemoc už prodělali, o epidemii se nezajímají nebo nedůvěřují vládě, že boj s nemocí zvládá.

Covid-19 podle průzkumu více děsí seniory nad 60 let. Zprávy o vývoji pandemie totiž skoro denně sledují tři čtvrtiny z nich, mezi mladými jim pravidelně věnuje pozornost jen každý čtvrtý.

