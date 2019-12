Nejen Čapí hnízdo a střet zájmů! Připomeňte si největší kauzy Babiše

Premiér Andrej Babiš musí hasit hned dva velké problémy najednou. Ty ho provází už od vstupu do politiky, ať už jde o údajný střet zájmů, podezření z ovlivňování médií nebo spolupráci s StB. Podívejte se na přehled největších kauz, kvůli kterým se o něj zajímá policie či různé úřady.

Střet zájmů

Možným střetem zájmů premiéra Babiše se zabývali v posledním roce auditoři Evropské komise. V pátek dorazila do Česka jejich zpráva, která má podle některých médií konflikt zájmů potvrzovat, a způsobila bouřlivou reakci opozice i veřejnosti.

Babiš má být podle kontrolorů konečným vlastníkem firmy Agrofert, přestože akcie dle zákona vložil do svěřenských fondů. Podle auditorů ale holding nadále ovládá, protože má vliv na klíčové osoby a také přímý zájem na jeho úspěchu.

Jako premiér ale může mít vliv také na rozdělování dotací Evropské unie, což je protizákonné. Stovky milionů korun, které z Bruselu pro Agrofert proudily, tak byly zřejmě uděleny nesprávně. Auditní zprávu zatím úřady nezveřejnily, Evropská komise podle nich požádala o důvěrné zacházení.

Čapí hnízdo

Kauza Čapí hnízdo je druhou, která v posledních dnech může Babišovi dělat starosti. Ve středu totiž nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o obnově trestního stíhání premiéra a jeho expertky na dotace Jany Mayerové. Babišova rodina znovu obviněná není.

Babiš o obnově trestního stíhání mluvil v Televizních novinách:

Policie případ vyšetřovala od roku 2015 kvůli podezření, že skupina obviněných neoprávněně čerpala dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Peníze měly být určeny pro malé a střední podniky, ještě v roce 2007 přitom Farma patřila do holdingu Agrofert.

O rok později byla ze struktury vyčleněna a přešla do rukou akcionářů. Až poté zažádala o evropskou dotaci. Panovalo tedy podezření, že byla vyjmuta účelově, aby finance získala. Policie vypracovala obvinění a postoupila případ státnímu zastupitelství, které v září stíhání zastavilo. Zeman ho teď obnovil.

Údajný únos syna

V souvislosti s kauzou Čapí hnízdo začala policie vyšetřovat také možný únos Babišova syna na Krym. Ten loni v reportáži portálu Seznam Zprávy uvedl, že ho na Krym proti jeho vůli odvezl jeho "pečovatel" a zaměstnanec Agrofertu Petr Protopopov na premiérův pokyn.

Andrej Babiš mladší byl totiž jedním z vyšetřovaných v kauze Čapí hnízdo. Politička a lékařka Dita Protopopová (manželka Protopopova) ale vypracovala posudek, podle kterého se Babiš junior nemůže účastnit výslechů. Následně odjel na Krym, odkud o svém "únosu" také napsal policii.

Premiér jakékoliv spekulace o únosu syna odmítá, na Krymu byl podle něj dobrovolně. Andrej mladší podle něj trpí schizofrenií a musí se léčit. V současnosti žije s matkou ve Švýcarsku a stále je trestně stíhán, protože jeho osoba byla z hlavního vyšetřování kvůli pobytu v zahraničí vyčleněna.

Spolupráce s StB

Dokumenty, které zveřejnil slovenský Ústav paměti národa (ÚPN), poukazují na to, že byl Andrej Babiš od listopadu 1980 evidován jako důvěrník Státní bezpečnosti. O dva roky později se měl stát agentem. StB ho vedla pod krycím jménem Bureš až do roku 1985, kdy byl vyslán do Maroka.

Sám Babiš spolupráci s StB opakovaně odmítl a ÚPN několikrát žaloval. Případ skončil až u slovenského ústavního soudu, který zrušil rozhodnutí soudů nižší instance s tím, že Babiš neměl žalovat ÚPN. Zpochybnil také věrohodnost bývalých příslušníků StB, kteří vypovídali v Babišův prospěch.

Před týdnem ale slovenský ústavní soud stížnosti premiéra částečně vyhověl, soudy podle něj porušily právo na spravedlivý proces. Případ se tak vrací k bratislavskému krajskému soudu, který by ho měl znovu otevřít. Babiš v minulosti uvedl, že se kvůli evidenci ve složkách StB bude "soudit celý život".

Reklama na Čapím hnízdě

Farma Čapí hnízdo mezi lety 2009 a 2013 inkasovala za poskytnutí reklamy a organizaci kongresů zhruba 280 milionů korun. Všechnu propagaci si přitom zadaly firmy z holdingu Agrofert. Podle znaleckých posudků měl být zisk z reklamy ale daleko menší.

Policie případ vyšetřuje od začátku roku a v polovině července vyhodnotila zjištění jako vážná a zahájila úkony trestního řízení. Existuje podle ní podezření, že Farma Čapí hnízdo pomáhala Agrofertu obejít daně pomocí reklamy.