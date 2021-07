Velký cestovatelský přehled: Chorvatsko zpřísňuje, v Řecku se situace zlepšuje

Kvůli pandemii koronaviru se neustále mění podmínky cestování do jednotlivých zemí i pravidla pro návrat zpět. Mění se také aktuální pravidla v dané destinaci. Situaci v oblíbených destinacích pro vás proto průběžně aktualizujeme.

Pro začátek je potřeba upozornit, že Češi při cestování do zahraničí vycházejí hlavně z tzv. cestovatelského semaforu, který určuje podmínky pro návrat do České republiky. Ten se mění každé pondělí. Poslední změny proběhly 19. července, kdy se do kategorie tmavě červených zemí s velmi vysokým rizikem nákazy přesunul Kypr. Červená kategorie se rozšířila o Andorru, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko a Azorské ostrovy. Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Lichtenštejnsko, Řecko a Madeira jsou od pondělí oranžové, tedy s mírným rizikem nákazy. Kompletní seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde.

Cestovatelská mapa (od 19. 7.)

- Při cestách do zemí s nízkým a mírným rizikem nákazy (zelená a oranžová kategorie) platí podobná pravidla. Při návratu budete muset vyplnit příjezdový formulář. Nejpozději do pěti dní po vstupu do ČR je povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test.

- Od 1. července se sloučila pravidla pro návrat ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy (červená, tmavě červená kategorie). Po příletu je nutná nejméně pětidenní karanténa ukončená negativním PCR testem. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

- Ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučuje cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření mutací (černá kategorie). Pokud přece jen vycestujete, bude nutné podstoupit před cestou na území ČR PCR test a následně setrvat 10 dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.

V případě červených i černé kategorie se podmínky testování a samoizolace při návratu netýkají lidí, kteří mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Pravidla pro jednotlivé destinace





Chorvatsko



Pokud nebudete předkládat EU digitální covid certifikát, pro vstup do země můžete doložit negativní výsledek PCR (ne starší 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší 48 hodin, podle Společného seznamu Evropské rady, provedené akreditovanou laboratoří), lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o očkování. Výjimku mají děti do 12 let, jejichž rodiče jednu z podmínek splňují.

Od očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya/Sputnik, Sinopharm) nesmí uběhnout více než 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní. Dále lze ukázat potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya s tím, že od očkování musí uběhnout nejméně 22 dnů, ale ne více než 42 dnů. Minimálně 22 dní musí uběhnout i těm, kteří už dostali první dávku vakcíny AstraZeneca, horní limit je v tomto případě maximálně 84 dní.

- Podmínky pobytu: V Chorvatsku se musí nosit roušky ve veřejných vnitřních prostorech, venku pak všude tam, kde nelze dodržet rozestupy 1,5 m. Dále platí zákaz prodeje alkoholu do 23 do 6 hodiny a konzumace potravin v kinech.

Ve středu v Chorvatsku přibylo 191 nově nakažených, což je oproti předchozímu dni o 45 případů méně. Nicméně i tak se tamní vláda chystá zpřísnit opatření a od pondělí budou muset turisté z Británie, Ruska a Kypru předložit negativní test a to bez ohledu na to, jestli jsou očkováni, nebo nejsou.

Pravidla pro návrat do ČR jsou stejná jako u zemí v zelené kategorii na cestovatelském semaforu.

Řecko

Před vstupem na území Řecka jsou občané od 18 let povinni vyplnit elektronický PLF formulář a lidé starší 12 let dále musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost buď negativním výsledkem testu, potvrzením o prodělání covid-19 nebo potvrzením o očkování.

Kromě digitálního COVID certifikátu EU můžete předložit certifikát o očkování, které bylo provedeno nejméně před 14 dny. Další možností je předložit negativní PCR test provedený výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) ne starší 72 hodin, nebo potvrzení o negativním antigenním testu (ne starší 48 hodin). Potvrzení musí být vystaveno v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce. Stejná povinnost platí i v případě potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19. To musí být vystaveno nejméně 30 dnů po prvním pozitivním testu provedeném v akreditované laboratoři.

Cestující mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na covid-19, které musejí strpět. V případě pozitivního výsledku musí zůstat 10 dnů v karanténě v úřady určeném hotelu.

- Podmínky pobytu: Na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách, v autě, taxíku či v dodávkách mohou cestovat pouze řidič a 3 osoby, v 9-místném automobilu (mikrobusu) řidič a 4 další lidé. Omezení se nevztahuje na rodiče cestující s nezletilými dětmi, jejichž počet není omezen. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR. Rouška není povinná jen v případě, že řidič cestuje sám.



V Řecku je v poslední době znát zlepšení. Athény hlásí zhruba o 600 nových případů méně tedy necelé tři tisíce.

Návrat do ČR se řídí cestovatelským semaforem. Řecko od pondělí spadá do zemí s mírným rizikem nákazy.

Itálie

Pro vstup do Itálie je potřeba splnit dvě podmínky: předložit certifikát o provedeném testu, ukončeném očkování či o prodělaném onemocnění a vyplnit vstupní formulář.

Itálie uznává pouze úplné očkování (nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu). Musí se vždy jednat o vakcínu schválenou EMA. Potvrzení má být ve formě digitálního certifikátu EU (v italském, anglickém, francouzském nebo španělském jazyce). PCR nebo antigenní testy (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.) nesmí být starší 48 hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let. V případě prodělání covidu-19, má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu.

- Podmínky pobytu: V Itálii je do konce července stále vyhlášen nouzový stav. Nošení roušek je povinné všude, kde nelze zachovat rozestupy, tzn. i venku, pokud jste na místě shlukování osob (typicky na večerních náměstích a před bary), uvnitř Itálie může platit různý stupeň omezení pohybu dle regionů.

Pravidla pro návrat jsou stejná jako u zemí v zelené kategorii na cestovatelském semaforu.

Slovensko

Vstup na Slovensko je pro Čechy možný po vyplnění formuláře e-hranice a předložení certifikátu o očkování. Češi zatím mohou na Slovensko bez karantény i s jednou dávkou očkování, od pondělí by ale měla platit nová vyhláška, podle které se podmínky pro naočkované jen jednou dávkou zpřísní. Slovensko neuznává PCR testy ani překonání onemocnění covid-19 jako doklad o bezinfekčnosti.

Slovensko uznává jako doklad o očkování covid pas nebo národní certifikát s QR kódem. Cestovat lze zatím ihned po aplikaci první dávky očkování. V případě dvoudávkového schématu musí uběhnout 14 dní až 12 měsíců po aplikaci druhé dávky, v případě jednodávkového schématu 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny. V případě očkování po prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech 14 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky.

- Podmínky pobytu: Na Slovensku platí tzv. covid automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů podle epidemiologické situace. Podle těch jsou stanovena různá omezení volného pohybu. U některých aktivit může být vyžadován negativní test (možnost nahradit potvrzením o očkování, či prodělání onemocnění covid-19).

Slovenské přírůstky zůstávají ve dvouciferných číslech. Slovensko hlásí za středu 34 nově nakažených, a to i přes to, že je země stále hluboko pod unijním průměrem v proočkovanosti populace.

Pravidla pro návrat jsou stejná jako u zemí v zelené kategorii na cestovatelském semaforu.

Rakousko

Do Rakouska mohou lidé cestovat bez omezení 22 dnů po první dávce očkování, jinak je potřeba PCR nebo antigenní test. Od první dávky vakcíny nesmí uběhnout více než tři měsíce, v případě druhé dávky nebo jednorázové vakcíny devět měsíců od prvního vpichu.

V případě očkování Rakousko uznává lékařské i úřední certifikáty, stačí ale i potvrzení o prodělání nemoci v posledních šesti měsících (vždy v nemčině nebo angličtině) , nebo doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních třech měsících.

- Podmínky pobytu: v gastronomii platí pravidlo 3-G (přístup pouze pro testované, uzdravené nebo očkované osoby). Stejná pravidla platí i pro využití ubytovacích zařízení nebo wellness a fitness studií. V restauracích, hotelích, na kulturních akcích a v rámci některých volnočasových aktivit se hosté musejí registrovat. Roušky jsou povinné ve vnitřních prostorech.

Pravidla pro návrat jsou stejná jako u zemí v zelené kategorii na cestovatelském semaforu.

Španělsko

Ve Španělsku počet nakažených roste závratnou rychlostí. Čísla se pohybují v řádech desetitisíců a v nejbližších dnech proto bude v zemi pravděpodobně zaveden i noční zákaz vycházení, čeká se ale, až to posvětí nejvyšší správní soud.

V případě letecké či lodní dopravy je vstup do Španělska a Baleárských a Kanárských ostrovů možný po vyplnění příjezdového formuláře a předložení elektronického QR kódu. Dále je nutné jedno ze tří potvrzení o bezinfekčnosti (14 dnů od dokončeného očkování, negativní výsledek testu, prodělání covidu-19). Po vstupu do země bude každý cestující podroben i měření tělesné teploty.

V případě cestování autem nepotřebujete nic z výše zmíněného, pokud nepřijíždíte z některé rizikové oblasti. Děti mladší 12 let nemusí předkládat žádné potvrzení, nicméně musí mít příslušný QR kód.

- Podmínky pobytu: v květnu skončila po šesti měsících platnost nouzového stavu na celém území Španělska. I nadále ale platí povinnost nošení roušek či respirátorů jak ve vnitřních, tak i vnějších prostorách. Jednotlivé autonomní oblasti si navíc po svém upravují podmínky v restauracích, barech a zábavních podnicích.

Pravidla pro návrat jsou stejná jako u zemí v červené kategorii na cestovatelském semaforu.

Bulharsko

Doposud mohli Češi do Bulharska cestovat z České republiky na základě dohody mezi ministry zahraničních věcí obou zemí bez jakéhokoli omezení. To se od pondělí mění. Nově bude nutné doložit certifikát o ukončeném očkování (14 dní po ukončeném cyklu), prodělaném onemocnění covid-19, nebo provedeném testu na covid-19 (PCR test ne starší než 72 hod; antigenní test ne starší než 48 hod).

- Podmínky pobytu: stravovací zařízení a zábavní podniky mohou v Bulharsku za současných podmínek fungovat do 50 % kapacity, na tržištích, trzích a bazarech bude zaveden jednosměrný pohyb osob a zajištěn odstup mezi návštěvníky min. 1,5 m, povinné je nošení roušek.

Pravidla pro návrat jsou stejná jako u zemí v zelené kategorii na cestovatelském semaforu.

Egypt

Při cestách do Egypta je zapotřebí vyplnit formulář "prohlášení cestovatele“ a předložit potvrzení o ukončeném očkování, od kterého uplynulo 14 dní, nebo negativní PCR test. Od května egyptská strana opětovně zavedla výběr vízového poplatku v hodnotě 25 USD, poplatek se platí po příletu na egyptském letišti, kde vám také bude změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřené zdravotní cestovní pojištění. Děti do 6 let nepotřebují testy.

- Podmínky pobytu: ubytovací, stravovací či dopravní služby jsou standardně v provozu a nejsou nijak omezeny.

Pravidla pro návrat jsou stejná jako u zemí u tmavě červené kategorie na cestovatelském semaforu.