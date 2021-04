Souvislost Vrbětic se Salisbury potvrzena. Rosatom je ze hry o Dukovany

Pavel Zeman a ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek se rozhodli zveřejnit první podrobnější informace ke kauze Vrbětice. "Je to ovšem velice limitováno tím, že trestní řízení probíhá a ještě probíhat bude," řekl nejvyšší státní zástupce.

"Sklady obsahovaly vojenský materiál, který měl být v nejbližších dnech vyskladněn a to převážně bulharskému objednateli. Pracujeme s vyšetřovací verzí, že cílem útoku byl tento vojenský materiál směřující do Bulharska a k výbuchu nemělo dojít na území České republiky," potvrdil Zeman dřívější slova ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Zeman promluvil také o podezřelých mužích. "V období výbuchu prvního skladu byly k jeho návštěvě objednány dvě osoby, obchodníci. Následně bylo zjištěno, že tyto osoby používaly falešnou identitu občanů Moldavska a Tádžikistánu," řekl Zeman. Další zjištění odhalilo, že tyto osoby přicestovaly do Česka o několik dní dříve a to za užití krycích dokladů ruské federace. Podle Zemana se muži ubytovali v Praze a následně v Ostravě.

Nejvyšší státní zástupce potvrdil jejich spojení s útokem na agenta Sergeje Skripala. "Bylo zjištěno, že se jedná o stejné osoby, které bylo spojovány s útokem jedem v Salisbury v roce 2018 ," řekl Zeman.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že nešlo o státní terorismus. "Nešlo o akt státního terorismu, byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři," prohlásil premiér. "Nebyl to útok Ruska na Česko. Agenti to zpackali, jinak by to asi nedopadlo tak, jak dopadlo," dodal Babiš.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v reakci na zjištění potvrdil, že ruská firma Rosatom se nezúčastní tendru na dostavbu Dukovan. Tendru se tak podle Havlíčka zúčastní pouze Jižní Korea, Francie a Spojené státy.