Němci jsou podle Trumpa neplatiči. Ze země stahuje americké vojáky

V Německu jsou natrvalo od konce druhé světové války. Teď se ale americké pozemní a letecké základny dočkají radikálního snižování stavů. Prezident Donald Trump se po setkání s polským protějškem Adrzejem Dudou rozhodl z Německa odvolat téměř třetinu vojáků.

"Počty vojáků snížíme na 25 000. Německo dává jen velmi malý zlomek toho, co by mělo platit. Měli by přispívat dvěma procenty, ve skutečnosti je to ale něco málo přes jedno procento. Jde o neplatičství ohromného rozsahu," prohlásil americký prezident.

Podle dohody států NATO by měl každý člen odvádět na obranu země alespoň dvě procenta HDP. To splňuje Polsko, kam se také část amerických vojáků z Německa přesune. Podle mluvčího Pentagonu změna přispěje k většímu odstrašení Ruska a k posílení aliance jako celku.

Podle zahraničních komentátorů přesun vojáků zásadně ovlivní americko-německou obrannou spolupráci. Německo aktuálně hostí 34 500 amerických vojáků – což je nejvíce v Evropě. Celosvětově mají Spojené státy větší počet vojenského personálu už jen v Japonsku.

V Německu je umístěno pět z celkových sedmi armádních posádek v Evropě. V bavorském Grafenwoehru, vzdáleném přibližně šedesát kilometrů od českých hranic, se přitom nachází největší americká armádní základna v zámoří na světě. Ze kterých základen a v jakých počtech se vojáci budou přesouvat, zatím není jasné.