Sasko, Bavorsko a Durynsko pošlou do České republiky 15 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19. Podle karlovarského hejtmana půjdou už v pondělí právě do jeho kraje. Bavorsko a Sasko chtějí do Česka poslat také rychlotesty. Podle bavorského premiéra nabízejí i lůžka v tamních nemocnicích pro české pacienty a očkování pro české pendlery.