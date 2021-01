Nemocnice ruší termíny očkování proti covidu-19, nejsou vakcíny!

Některé nemocnice musejí rušit aplikaci vakcíny proti covidu-19 seniorům, kteří už byli objednaní na konkrétní termín. Nemají pro ně totiž očkovací látku, která zkrátka nedorazila. Jen ve Středočeském kraji se to týká stovek lidí. Vakcíny ale chybí oproti původním slibům i jinde.

Na to, že očkovací centra musejí některým už objednaným kvůli výpadku dodávek vakcíny rušit na poslední chvíli termíny očkování, upozornil Deník N. Informaci na dotaz TN.cz potvrdil v úterý i radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

"Bohužel je to tak. Je to přesně z toho důvodu, že vakcín, které jsme obdrželi, je málo, a my ještě nemáme doočkovanou skupinu, která byla prioritizovaná jako 1A mimo registrační systém," uvedl Pavlík.

Rozhovor s Pavlem Pavlíkem si poslechněte ZDE:

Jiný důvod pro rušení termínů prý není. Odhaduje, že se "očkovací storna" týkají stovek seniorů napříč všemi nemocnicemi v kraji. "Je mi to nesmírně líto, byl bych samozřejmě rád, kdybychom mohli lidi očkovat. Chyba není na naší, ani na jejich straně, ale je bohužel způsobena tím, že jsme ty vakcíny neobdrželi," popsal Pavlík.

Predikce dodávek vakcíny od Pfizeru pro další týdny podle něj ukazují pokles oproti týdnu minulému asi o třicet procent. Do konce ledna by do kraje měly také dorazit první vakcíny od firmy Moderna.

"Ta dodávka by měla být pro Středočeský kraj ve výši 1400 dávek, což je zanedbatelné množství, protože náš kraj má asi 1,4 milionu obyvatel," povzdechl si středočeský radní. Doufá, že evropské úřady brzy schválí i vakcínu od firmy AstraZeneca.

Že se dodávky vakcín oproti původnímu plánu výrazně snížily, potvrdil pro TN.cz i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). "My jsme místo šesti nakonec dostali v minulém týdnu tři krabice vakcíny, tenhle týden také tři. Takže jsme na polovičních dávkách, než jsme původně očekávali," informoval Kuba.

Jihočeský kraj ale zvolil jiný postup než ten Středočeský a lidem nabízí možnost zarezervovat si termín až ve chvíli, kdy má vakcíny "v ruce," ne jen slíbené. "Kdybychom na to otevřeli termíny, tak bychom museli třeba třem a půl tisícům seniorům to očkování teď rušit," odhadl Kuba.

Stejně jako na jihu Čech k očkování přistupují i na Vysočině. Podle krajské mluvčí Jitky Svatošové i kvůli tomu, aby senioři, kteří se na očkování upnou, nebyli zbytečně stresovaní.

Redakce TN.cz se s dotazy na rušení už objednaných termínů a nedostatek očkovacích dávek obrátila přímo na ministerstvo zdravotnictví, aby zjistila, jak je problém rozsáhlý. Na reakci čekáme.