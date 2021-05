Nenaočkovaní budou mít v létě problémy. Mohou uváznout v cizině

Letní dovolené se kvůli pandemii koronaviru zase komplikují, a to i přesto, že vakcinace v Česku zrychluje. Ukončené očkování už má za sebou více než milion lidí. Jenže podle odborníků se do začátku léta nestihne naočkovat každý, kdo chce na dovolenou vyrazit. Nenaočkované pak čekají komplikace nejen v podobě povinných testů, ale i s návratem domů.

Už za 55 dní začínají prázdniny a podle cestovních kanceláří do zahraničí letos vyjede daleko víc Čechů než v předchozích letech.

Jenže mladší generace podle odborníků do léta rozhodně nebude naočkována. V Česku zatím dostaly vakcíny důchodci, učitelé a lidé kolem padesáti let. Ti všichni mohou dva týdny po ukončeném očkování do většiny zemí odjet bez omezení.

Lidi bez očkování ale čekají komplikace. V zahraničí se musí prokazovat negativním výsledkem testu, podstoupit karanténu, anebo mít potvrzení o prodělání covidu.

Cestování je zase o kus jednodušší. Jenže ne pro všechny. Podle právníků vláda diskriminuje lidi, na které ještě nepřišla řada s očkováním:

"Mnoho klientů si termín letošní letní dovolené vybírá tak, aby se vešli do limitu po prodělání nemoci covid-19, což bývá 180 dnů," řekla mluvčí cestovní kanceláře Čedok Eva Němečková.

Rizikem může být i měnící se situace. Pandemie se může kdekoliv rychle zhoršit a rázem budou platit pro cestování jiná pravidla.

Seznam rizikových zemí se podle ministerstva zdravotnictví bude aktualizovat i během léta. V takovém případě už se nenaočkovaní Češi domů hladce nevrátí.

Semafor prý neodpovídá realitě

"Pro Čechy, kteří ještě nejsou naočkování, se momentálně nic nemění. To znamená, že pokud se vracíte z oranžové nebo červené destinace, musíte podstoupit samoizolaci do negativního výsledku vašeho PCR testu," uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Podle odborníků jsou však některé země na seznamu rizikových destinací zbytečně.

"My často slyšíme od ministerstva zdravotnictví, že nemá čas zkoumat, jestli ta země je nebezpečná, nebo ne, a proto ji tam dá preventivně," prohlásil Jan Papež, místopředseda asociace cestovních kanceláří.

Podle ministra zdravotnictví by bylo nejlepší, kdyby lidé letošní dovolenou strávili v tuzemsku.