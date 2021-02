Bohumínská ČSSD požaduje odchod strany. "Vláda hanby," míní Němeček

Bohumínští sociální demokraté požadují odchod ČSSD z vlády. Informoval o tom někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s tím, že by z vedení měli odejít také všichni ti, kteří stranu do vlády přivedli.

"Po dlouhém jednání výboru ČSSD v Bohumíně jsme se jednomyslně shodli na dvou věcech, které chceme prosazovat na celostátním sjezdu: Okamžitý odchod z této vlády hanby a odchod lidí z vedení, kteří do ní ČSSD dovedli,“ napsal v úterý svém na twitteru Němeček.

Němeček po jednání spolu z předsedou bohumínské ČSSD a místostarostou města Igorem Bruzlem upřesnili, že bohumínští sociální demokraté byli od začátku odpůrci toho, aby strana vstoupila do vládní koalice s hnutím ANO.



"Ukázalo se, že vstup do vlády byl omyl. My jsme to už říkali hned na začátku, nakonec se to i potvrdilo,“ řekl Bruzl. "Říkali jsme, že to nedopadne dobře. Bohužel to dopadlo ještě hůř, než jsme si uměli představit,“ doplnil Němeček.



Právě proto chtějí bohumínští sociální demokraté prosadit na dubnovém sjezdu okamžitý odchod strany z vlády. Podle Němečka je symbolem vstupu do vládní koalice právě předseda strany Jan Hamáček. "Jednoznačně je to pan Hamáček. Prosadil, aby se do této koalice šlo,“ uzavřel Němeček.



Důvodů k odchodu je podle předsedy Bruzla řada. "Vláda ztratila důvěru nejen ve Sněmovně, ale také u lidí. V odhadech jsme pod pěti procenty,“ doplnil Bruzl s tím, že ČSSD by si měla zamést před vlastním prahem.



V pondělí oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), že plánuje kandidovat proti Janu Hamáčkovi na post předsedy strany. "Jsem přesvědčený, že ČSSD potřebuje změnit styl. Ten čas, kdy je třeba to udělat, nastal nyní. Proto jsem požádal pražskou sociální demokracii o podporu na předsedu ČSSD,“ nechal se slyšet Petříček.



Bohumínští sociální demokraté však nejsou rozhodnuti, koho do funkce podpoří. "Myslím, že v rámci strany jsou stále lidé, kteří by mohli spíše usilovat o čelní posty. Je to například hejtman Martin Netolický. Chuť má i Svatopluk Němeček,“ doplnil Bruzl.



Organizace chce své požadavky prosazovat na celostátním sjezdu strany. Ten se má uskutečnit 9. a 10. dubna.

Na celý rozhovor s předsedou bohumínské ČSSD Igorem Bruzlem se podívejte zde: