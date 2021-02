EMA doporučila "Trumpův" lék proti covidu. Česko obdrží 12 tisíc dávek

Dosud neregistrovaný lék firmy Regeneron je kombinací monoklokálních protilátek casirivimab a imdevimab. To jsou proteiny, které mají bránit vstupu viru do lidských buněk. Přestože EMA přípravek ještě neschválila, na základě jejího doporučení se mohou jednotlivé členské státy Evropské unie rozhodnout, zda lék použijí.



"Z hlediska bezpečnosti byla většina nežádoucích účinků mírná, nebo středně závažná,“ informovala v tiskové zprávě EMA. Přípravek se podává infuzí do žíly.



Rozhodnutí úřadu se zakládá na studii zaměřující se na pacienty po prodělání covidu-19, kteří nepotřebovali podporu dýchaní. Podle předběžných výsledků kombinace casirivimabu a imdevimabu snížila virovou zátěž (množství viru v zadní části nosu a krku) a vedla k menšímu počtu konzultací s lékařem kvůli koronaviru.



Lék vešel do povědomí lidí zejména kvůli bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Právě on loni na podzim podstoupil experimentální léčbu přípravkem společnosti Regeneron. "Slyšel jsem o tomto léku. Řekl jsem lékařům, aby mě nechali si ho vzít. Byl to můj návrh,“ řekl tehdy Trump.



Experimentální lék získá také Česká republika. Přibližně 4000 dávek by mělo přijít už v březnu, stejné množství poté i v dubnu a květnu. "Povedlo se nám objednat Regeneron. Celkem 12 tisíc dávek,“ pochlubil se premiér Andrej Babiš (ANO) na svém twitteru před několika dny.



Už dříve doporučil i český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) tento lék k použití. V Česku je však také další přípravek pro léčbu koronaviru, kterým je bamlanivimab dostupný v pražské Thomayerově nemocnici.

Právě tam dostala tento lék první pacientka. Podívejte se na záběry: