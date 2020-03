Neriskujte: Jak roušku správně nasadit a bez rizika zlikvidovat

Roušku nenoste, není-li to skutečně nutné. Světová zdravotnická organizace (WHO) ji doporučuje v případě, že kašlete nebo kýcháte. Chráníte tím ohleduplně před nákazou vlastní okolí. "Pokud jste zdraví, používejte ústní roušku pouze, pokud se staráte o nemocnou osobu s podezřením na 2019-nCoV," radí WHO.

Sama o sobě vás rouška nespasí, doporučuje se kombinovat její nošení s častějším mytím rukou mýdlem a vodou nebo desinfekčními prostředky na bázi alkoholu. Ruce si umyjte nebo ošetřete dezinfekcí vždy před tím, než roušku vybalíte a budete ji chtít nasadit. Jinak můžete ochrannou pomůcku ihned kontaminovat nečistotami a viry.

I když se jí říká "ústní rouška", patří nejen přes ústa, ale i nos. I jím můžete vdechnout nebezpečné viry. "Ujistěte se, že mezi vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery," radí WHO. Problém může nastat zejména u dětí, pro které je klasická maska velká a nemusí k obličeji správně přilnout. Seženete ale i pomůcky v dětských velikostech.

Během nošení roušky se jí snažte nedotýkat, tím na ní ulpívají nečistoty a snižujete její ochrannou funkci. "Pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou," doporučuje WHO.

Jakmile je ústní rouška vlhká, přestává vás spolehlivě chránit, vyměňte ji za novou. Je to zhruba po dvou až třech hodinách. Skutečně tento čas nepřekračujte, ve vlhkém prostředí se virům a bakteriím dokonce lépe daří, rouška se tak může z ochranné pomůcky rychle změnit ve zdroj nákazy.

Roušky určené na jedno použití znovu nepoužívejte. Pokud chcete dlouhodobější ochranu, poskytne ji respirátor, ten lze nosit celý den, případně šátek nebo nákrčník z nanovlákna, určený i pro opakované použití.

Při sundávání se nedotýkejte přední části roušky. "Ústní roušku sundávejte ze zadu, roušku ihned vyhoďte do uzavřeného koše a očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou," radí Státní zdravotní ústav.

K dnešnímu dni jsou zásoby respirátorů v lékárnách napříč ČR většinou nulové, některé lékárny mají minimální množství. "Stejná situace je i u standardních roušek, které jsou vhodné pouze pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířili. Roušky ani respirátory nelze do lékáren objednat od žádného dodavatele," doplnila Česká lékárnická komora (ČLnK). Důvodem je, že roušky se vyrábějí nebo kompletují většinou v Číně, odkud je ani čeští výrobci nyní nedokážou dostat. Proto přecházejí na tuzemskou výrobu nebo jiné dodavatele, znovu by se hygienické pomůcky měly v lékárnách objevit snad v průběhu března.

Hygiena rukou je podle odborníků důležitější než samotná rouška. Podívejte se na reportáž: