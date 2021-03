Nespravedlivé rozdělení vakcín v EU: Česko by mělo dostat více dávek

Na středečním on-line jednání s předsedou Evropské rady lídři šesti zemí opakovali své požadavky, na nichž se shodli při úterním jednání ve Vídni. Chtějí, aby se vakcíny rozdělovaly podle počtu obyvatel.



"A v této chvíli to tak není, proto my chceme, aby tam došlo ke korekci. Není akceptovatelné, aby některé státy skončily očkování už někdy v květnu a mají velký náskok a jiným státům to potrvá podstatně déle," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).



Babiš společně s dalšími lídry požaduje, aby 10 milionů dávek vakcín od společností Pfizer a Biontech, které mají přijít navíc, dostaly státy, které v očkování zaostávají. Hlavním důvodem jsou údajně nespolehlivé dodávky vakcín od firmy AstraZeneca.



"Některé státy si nasmlouvaly více vakcín AstraZeneca než třeba Pfizeru a teď na to samozřejmě doplácejí. Ta dávka navíc, kterou slíbil Pfizer, se přesune ze třetího čtvrtletí do druhého, tak to by mělo právě trošku zacelit ty problémy u států, které předpokládají velké dodávky od AstraZeneky," řekla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO).

"Teď jde o to, jakým způsobem předseda Evropské rady a předsedkyně Evropské komise pomůže přesvědčit ty další státy, aby to akceptovaly," dodal Babiš.



Členské státy si totiž daly za cíl do konce června oočkovat 70 procent dospělé populace. "Mohu vám jenom říct, jak to měla komise na mysli, že by to mělo fungovat. My jsme jasně řekli na začátku, že by se vakcíny měly rozdělovat spravedlivě podle počtu obyvatel, pak přišly členské státy a řekly si o jiná čísla, takže si tohle budeme muset vysvětlit," sdělila Jourová.



A vysvětlovat si to budou na summitu, který se uskuteční příští pátek. Po delší době se na něm lídři sejdou fyzicky.

V rámci Evropské unie je Slovensko druhou nejlépe zásobenou zemí v přepočtu na obyvatele. Vyplývá to ze statistik Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Přesto si slovenská vláda stěžuje, že vakcín nemá dost a premiér kvůli tomu objednal dva miliony dávek ruské vakcíny Sputnik. Tou se tam ale zatím neočkuje.