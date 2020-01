"Nemělo se to stát." Lidé z Vejprt se těžko smiřují s ničivým požárem

"My tady s nimi žijeme, my je bereme, jako kdyby se to stalo komukoli jinému. A ještě tolik lidí…nic příjemného to není. Ty kluky jsem znala, maminka tam taky dělala," řekla k události pracovnice vejprtské pošty. "Lidé už se ptali, jak by mohli pomoct, máme to i na facebookové skupině Vejprťáci. Většinou se ptají v obchodech nebo jdou rovnou na městský úřad," dodala.

"Nacházíme se v Krušných horách a život ve Vejprtech je teď krušnější než v nížinách. Jsme tu tak trochu odříznutí od světa, lékařská pomoc je tu hodně daleko. Chomutov je odtud přes třicet kilometrů. A že se to stalo zrovna ve Vejprtech, nemělo by se to stát vůbec. Ty klienty přímo neznám, ale byli to kluci, které člověk s těmi vychovatelkami potkával po městě, mávali na každého. Člověk tak s nimi tady i žil, byli to pohodoví lidé. Celé Vejprty tím teď tak nějak posmutněle žijou," uvedl jeden z obyvatel Vejprt k tomu, jak se s tragickou událostí vyrovnávají.

"Je to tragédie, to je vše, co k tomu můžu říct," reagovala pracovnice jedné z místních restaurací.





"Pokud vím, tak tam vládne jakási nejistota ohledně příčiny. To je samozřejmé, když ještě není stanovena, ale místní tuší, že tam bude něco závažnějšího. Nad tím se nejvíc spekuluje. Sám to vnímám jako obrovskou tragédii, které, aniž bych chtěl komukoli křivdit, to zdůrazňuji a stokrát podtrhuji, by snad podle mého názoru při lepším zajištění provozu šlo zabránit," svěřil se TN.cz vejprtský farář Šimon Polívka. Zmínil i to, že sami místní ho požádali o mši za oběti tragického požáru.

Připomeňte si požár v reportáži TV Nova:





"Lidé, alespoň ti, kteří chodí do kostela, jsou natolik dobrotiví, že to bylo to první, s čím na mě vyběhli. S tím za mnou přišli ihned ráno. Už nedělní mše svatá v devět hodin tady ve Vejprtech byla vedena za všechny mrtvé a zraněné. Druhá mše svatá byla v Kovářské v 11 hodin a tam po mně věřící žádali totéž. Takže vstřícnost, zájem a solidarita, to všechno se projevilo ve velkém," dodal Polívka.

Že místním není osud klientů domova pro zdravotně postižené lhostejný, se ukázalo i na mimořádné schůzi města. Byl zřízen transparentní účet u Komerční banky číslo 123-1184550297/0100, na který mohou lidé od úterka přispívat. Na co vybrané peníze půjdou, rozhodne Městská správa sociálních služeb (MSSS) Vejprty.

Na městský úřad v pondělí také přijeli pracovníci krajské pobočky úřadu práce, kteří vyplácejí mimořádné dávky až do výše 51 tisíc korun, a to klientům domova, které nedělní požár postihl. U dvanácti je opatrovníkem přímo město Vejprty, u zbylých patnácti přeživších jsou opatrovníky jejich blízcí, anebo města, ze kterých pocházejí. I jim ale bude najednou vyřizovat dávky město Vejprty.





Dávky jsou určené primárně na ošacení a obživu, o jejich výši budou úředníci rozhodovat individuálně. Statik také bude kontrolovat stav zasažené budovy, ale až poté, co ji opustí policisté.





"Dnes jsem byl v budově, kde k požáru došlo, poprvé. Přízemí bude obyvatelné v řádu dnů, další patra jsou silně poničena. Naše klienty přesouváme do dalších domovů. Aktuálně zvažujeme, jestli bude pro naše klienty lepší změnit lokalitu, nebo zůstat na provizorním místě. Prioritní je pro nás to, co je nejvhodnější pro klienty. O pomoc s financováním jsme požádali přímo město a byl zřízený transparentní účet," informoval ředitel MSSS Vejprty Viktor Koláček.

Podle Koláčka je v plánu zvýšení bezpečnostních opatření, ale jde dle jeho slov o otázku času, financí a legislativy. Až policejní vyšetřování prý ukáže, kterým směrem se mají vydat.





"Počet našich zaměstnanců je průměrný, ale aktuálně je problém ve vysoké nemocnosti. Plánujeme přijmout další pečovatele skrze program Ukrajina. Momentálně čekáme na deset Ukrajinců, ale jejich nástup pozdrželo ministerstvo vnitra," tvrdí Koláček.