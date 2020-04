Nosit roušky dalších několik měsíců? Toto vzkazují Češi. ANKETA

V neděli uplynul měsíc od chvíle, kdy začalo platit nařízení nosit roušky na veřejnosti. Roman Prymula je přesvědčený, že opatření mělo smysl, pomohlo zpomalit šíření nákazy a ještě nějakou dobu zůstane zavedené.

"Určitě jde o měsíce," řekl Prymula v rozhovoru pro sobotní vydání deníku Právo. Roušky podle něj umožňují uvolňovat přiškrcenou ekonomiku a například pouštět lidi zpět do obchodů, které byly doposud zavřené.

Opatření se ale lidem v Česku přestává líbit, respektive roste počet lidí, kteří svůj odpor vůči němu dávají hlasitě najevo. V diskuzi na TN.cz Češi píší, že nošení roušek už mají dost. Nosit je v létě, až venku bude 30 stupňů, si neumí představit.

"Teď v roušce musím být v práci osm hodin, plus cesta autobusem. Dusím se a to není ještě moc vedro, ale i tak se to nedá, když v práci máme kolem 25 °C a bývá neskutečně nadýcháno, i v busech. Co potom v létě, to bude lidí, kteří budou kolabovat. Moje dcera chodí do 7. třídy a jí stačí rouška hodinu a už zvrací," popisuje svoje zkušenosti pan Josef.

"Tak ať si tu roušku nosí třeba pořád. Já to odmítám. Vůbec to není zdravé. Místo, abychom dýchali čerstvý vzduch a naše plíce se okysličovaly a tvořily imunitu, tak dýcháme vzduch, který vydechneme. A nemluvě o tom, že když jsou ty vedra, tak se v tom nedá dýchat," napsala paní Lucie a její příspěvek za tři hodiny dostal téměř 300 lajků.

Další čtenáři upozorňují na potíže, které s rouškami mají lidé nosící brýle. "Na každém oku skoro pět dioptrií. Těžko říct, jestli je lepší chodit bez brýlí nebo s brýlemi, když se to mlží," napsala paní Šárka s tím, že si ráno málem přivodila úraz při venčení psa. Paní Gabriela, která uvedla, že má osm dioptrií, dokonce napsala, že roušku na nos kvůli tomu odmítá venku natahovat. Jak nosit roušku a brýle a zamezit přitom jejich zamlžování poradila čtenářům TN.cz optička.

Anketa Vadí vám nošení roušek? Ne, kvůli zdraví se to dá vydržet 49 3 hlasy Ano, ale zatím bych je nesundával 17 1 hlas Ano, ať je co nejdříve odložíme 17 1 hlas Ano a přiznávám, že nařízení porušuju 17 1 hlas Hlasovalo 6 lidí.

"Už toho bylo dost! Jsem ochoten nosit tlamolep do uzavřených místností, kde je více osob,ale venku k tomu nevidím důvod! Navíc v 30stupňových vedrech si to nedokážu představit," napsal pan Drahoš a dostal přes 300 souhlasných reakcí.

Další si stěžují, že si nedovedou představit, jak v rouškách budou pracovat, až se do práce vrátí. Na to ale jiní reagují tím, že oni v roušce pracují celou dobu a zvládnout to musí, podobně spousta lidí v Asii ji preventivně nosila i při práci ještě před vypuknutím pandemie.

Nosit roušky jen v supermarketech, nákupních centrech a dopravních prostředcích navrhuje i paní Anita. "Ale venku ne, to nikdo v létě neudýchá," myslí si čtenářka TN.cz. Podobný názor má více čtenářů.

Je pravděpodobné, že pokud vláda přistoupí k nějakému rozvolnění, bude to v podobném režimu, tedy, že povinnost nejdříve odstraní ve venkovních prostorech, v uzavřených ale bude nadále nutné roušku nosit. Kdy to bude, ale zatím vláda nechce ani naznačit.