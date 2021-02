Nouzový stav v ohrožení! Co všechno by se povolilo, kdyby přestal platit?

Prodloužení nouzového stavu nepodpoříme, vzkázala vládě KSČM. Vládní kabinet tak bude muset hledat ve Sněmovně spojence z jiných stran, které by prodloužení podpořili. V současné době je nouzový stav vyhlášen do 14. února. Co všechno by se s koncem nouzového stavu mohlo změnit?

K nouzovému stavu se vážou mnohá opatření, která se dotýkají každodenního života v Česku, ať už se jedná o omezení volného pohybu osob, či opatření v oblasti maloobchodu a služeb. "Pokud by se nouzový stav neprodloužil, padnou zásadní opatření," řekl bývalý ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Redakce TN.cz se tak pokusila zmapovat, která opatření by s nouzovým stavem přestala platit.



Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

S koncem nouzového stavu by mohly zcela otevřít všechny obchody a služby. Rovněž by se nevyžadovala regulace zákazníků v provozovnách. Přestaly by platit i nařízené zavírací hodiny obchodů ve 21 hodin. Své dveře by mohly otevřít například i všechny restaurace, kavárny, vinárny a další podniky, které poskytují občerstvení. Lidé by také mohli jít bez omezení nakoupit na farmářský trh nebo se ubytovat v hotelu.



Skončil by také zákaz pořádání hromadných akcí. Milovníci kultury by po konci nouzového stavu mohli jít na koncert, do divadla či na film. Zatančit si by také šlo na diskotékách. Stejně tak i v knihovnách by šlo opět půjčovat si fyzicky knihy. Také alkoholické nápoje by lidé beztrestně mohli konzumovat na veřejně přístupných místech. Bez omezení by byli i sportovci, kteří by si mohli jít zacvičit na své oblíbené sportoviště.



Omezení volného pohybu osob

Po uplynutí nouzového stavu by se opět povolil volný pohyb osob i po 21. hodině.



Omezení provozu škol a školských zařízení

Konec nouzového stavu by znamenal také konec omezení provozu všech škol. Otevřít by tak mohly základní, střední i vysoké školy. Děti by také mohly navštěvovat základní umělecké školy či jazykové školy.

Anketa Jste pro zrušení nouzového stavu? Ano 58 4667 hlasů Ne 42 3430 hlasů Hlasovalo 8097 lidí.

V rámci nouzového stavu je nařízeno omezení provozu úřadů, což by s jeho koncem přestalo platit. Lidé by tak mohli jít na úřad častěji než jen dva dny v týdnu, jako to platí nyní.



Omezení návštěv ve zdravotnicích zařízeních a věznicích

Lidé by s koncem nouzového stavu mohli běžně navštěvovat své příbuzné či kamarády v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních. Rovněž by šlo navštěvovat vězně.

Naopak některá opatření by i nadále platila i bez nouzového stavu. Nezbavili bychom se tak nošení roušek, které nařizuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Stejně tak by tomu bylo i v případě pravidel pro cestování, která se zavedla od pátku 5. února.



Je ovšem otázkou, zdali by všechna tato nařízení přestala opravdu platit. "Ministerstvo zdravotnictví má možnost vydávat nařízení a opatření celkově menšího zásahu. Celoplošné nařízení jsou možné pouze na základě rozhodnutí vlády, a to je možné řešit na základě krizového zákona v případě nouzového stavu. Když padne nouzový stav, může vydávat nařízení Ministerstvo zdravotnictví, ale je v té situaci velmi neostrá hranice, co se ještě dá nařídit na základě ministerstva, a na co všechno už je potřeba nouzový stav a rozhodnutí vlády," sdělil pro TN.cz advokát Pavel Kolesár.



Nabízí se tedy otázka, do jaké míry by tyto zákazy mohly zůstat ve stejném rozsahu jako nyní. Ministerstvo by někde muselo ustoupit a nařízení, která platí nyní, by nemusela platit ve stejném rozsahu i v budoucnu.

Česko zpřísnilo pravidla cestování. Vznikla nová kategorie zemí. Podívejte se na reportáž TV Nova: