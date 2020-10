Nouzový stav zřejmě neskončí, vláda bude žádat jeho prodloužení

"Je zřejmé, že návrh na delší nouzový stav přijde,“ řekl Roman Prymula (za ANO) po čtvrtečním mimořádném jednání vlády. Původně měl v České republice nouzový stav končit 3. listopadu. K tomu ale nakonec zřejmě nedojde.

To, že by se situace kolem pandemie koronaviru nějak dramaticky měnila k lepšímu během příštích 14 dní, nevidí nijak pravděpodobně ani ministr vnitra. "V tuto chvíli otevřeně řečeno, já si nedokážu představit, že bychom to celé zvládli za čtrnáct dní,“ uvedl Jan Hamáček (ČSSD) v České televizi.



Hamáček si myslí, že počty nakažených budou i nadále růst a že vláda o prodloužení nouzového stavu nakonec bude muset požádat. "Představa, že do čtrnácti dnů nebudeme potřebovat, nouzový stav či opatření, tak to je spíše představa z říše snů,“ doplnil Hamáček.

S tím, že bude nouzový stav trvat déle, počítá také část opozice. Piráti například tvrdí, že premiér Andrej Babiš (ANO) selhal a nouzový stav bude zřejmě nutností i nadále. Jestli ho podpoří i oni, to ještě s jistotou neví. "Bude patrně potřeba nouzový stav prodloužit, i když pan premiér Babiš ohledně tohoto požadavku opět mlží, abychom se z toho dostali. Nicméně, rozhodneme se, až žádost obdržíme a posoudíme, na základě dat a čísel, která vláda již konečně začala zveřejňovat, zda to je nutné," uvedl pro TN.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš.