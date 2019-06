Nová politická strana! Václav Klaus mladší představí svoje hnutí

Poslanec Václav Klaus mladší v pondělí odhalí svoji novou stranu. Tu se rozhodl založit poté, co byl v březnu vyloučený z ODS. V reakci na to od občanských demokratů odešla i poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Ta by měla být také součástí nové strany. Měla by se jmenovat Trikolora - hnutí občanů.