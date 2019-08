Novým ministrem kultury má být Zaorálek! Projde přes Zemana?

Hamáček chce jméno kandidáta na nového ministra kultury zveřejnit do pátku, podle zákulisních informací už je ale jasno. Nominandem má být bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který byl v roce 2017 lídrem ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Zaorálek měl podle Novinek na prvním místě v seznamu kandidátů figurovat hned poté, co prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu místo Antonína Staňka. Bývalý ministr zahraničí se nechtěl ke spekulacím vyjadřovat, stejně jako Hamáček. Podle portálu ale Zaorálek na nabídku kývl.

Zaorálek byl ministrem zahraničních věcí v Sobotkově vládě od ledna 2014 do prosince 2017. Ve volební kampani byl jedním z nejhlasitějších kritiků současného premiéra Andreje Babiše, s nímž byl přitom v té době stále ve vládě. Byl také odpůrcem toho, aby ČSSD vytvořila vládu s ANO.

Na druhou stranu by mohl být Zaorálek kandidátem, se kterým nebude mít Zeman problém. Do funkce ministra zahraničí ho jmenoval právě on. Hamáček už dříve uvedl, že novým nominandem bude člověk, proti němuž nebude mít prezident výhrady jako ke Šmardovi.

Zaorálek se Zemanem spolu ale za léta v politice vedli řadu sporů. Jako ministr zahraničí se Zaorálek tvrdě postavil proti prezidentovu výroku o tom, že novináři by se měli likvidovat. Podle Zaorálka poškodil Zeman obraz Česka a navíc to mohlo vypadat, že likvidace novinářů, ke kterým ve světě dochází, zlehčuje.

Zeman v minulosti Zaorálka označil za "vyžírku" a snažil se ho prý "zadupat do země". Bývalý ministra zahraničí přiznal, že se s prezidentem několikrát pohádal, podle něj mu ale tím vždy pomohl k posunu v kariéře. "V životě vás neposouvají dopředu přátelé, ale ti, kteří vás přinutí, abyste se zamysleli a začali něco dělat," uvedl kdysi v rozhovoru pro Deník Zaorálek.

Spor o ministra kultury se táhne už od května, kdy Hamáček požádal o jeho výměnu. Nominaci poté odeslal premiér Babiš na Hrad, Zeman ale s odvoláním Staňka a jmenováním Šmardy otálel. Nakonec Staňka odvolal k 31. červenci, Šmardu ale odmítl jmenovat, protože podle něj nemá dostatečné kompetence.

Vše vyústilo ve vládní krizi, při níž ČSSD několikrát hrozila odchodem z kabinetu, pokud se ministrem nestane Šmarda. Babiš odmítl podat žalobu na Zemana a snažil se vše vyřešit na průběžných schůzkách. Nakonec patovou situaci ukončil sám Šmarda, který v pondělí večer svou nominaci stáhl.