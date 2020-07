O 1800 nakažených méně! Chyby ve statistice kritizuje opozice i voliči

Ještě v neděli ráno bylo nakažených více než 5200. Večer už to byly jen necelé 3500. Vypadá to jako zázrak. Ve skutečnosti ale za poklesem stojí doplnění vyléčených pacientů, které musí podle ministerstva dělat epidemiolog, a ne člověk od počítače.



"Epidemiolog rozhodne, že je ten člověk skutečně vyléčený a zaeviduje ho takto v centrální databázi. Je to otázka kapacity," prohlásil ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (za ANO).



Chaos v číslech podle ministerstva zapříčinil dlouhodobý podstav na hygienických stanicích. Jenže opoziční politiky toto vysvětlení neuspokojuje.



"Tady se ukázalo, že za několik měsíců, které jsme si koupili velice draze už na jaře, jsme nebyli schopni se lépe připravit a posílit hygienu tak, aby měla kapacity na kompletní řešení celého problému," kritizovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



"Má si zařídit pořádek v tom, že fungují krajské hygienické stanice a že se ta data aktualizují průběžně," sdělil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

"Ti, kteří mají vycházet s dalším postupem a strategií, tak vlastně nemají čísla, kterých se můžou držet, to je špatně," zhodnotil lidovecký místopředseda Jan Bartošek.



"Nejhorší na tom je, že v tuto chvíli už nikdo nemůže důvěřovat tomu, že by vláda věděla, co dělá," přisadil si místopředseda ODS Martin Kupka.



Ministerstvo reaguje na situaci navýšením personálních kapacit na krajských hygienických stanicích. "O 134 míst přesně. Ta místa se zaplňují," doplnil Vojtěch.



Pokles nakažených způsobený auditem, který nařídil ministr zdravotnictví, vzbudil nedůvěru nejen u opozice, ale také u veřejnosti.



"Když tam dochází k takovýmto posunům, tak to trošku nedůvěru vzbuzuje," řekla obyvatelka Prahy. "V ministra Vojtěcha důvěru nemám, ta opatření dělá dost chaotická," pronesl muž z Prahy. "Je to úplně šílené," povzdechla si žena z Českých Budějovic. "Spíš nedůvěřuji, protože mi to přijde už celé nesmyslné," mínila žena z Ostravy.



Podle nových statistik ministerstva by měl klesnou i počet hospitalizovaných pacientů. Polovina z nich už není nakažená a léčí se s jinými zdravotními problémy.