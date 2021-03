O kolik se prodlouží nouzový stav: Schillerová a Hamáček prozradili číslo

Ministr vnitra Jan Hamáček v nedělní Partii na CNN Prima News prohlásil, že se vláda shodla na nejméně 14denním prodloužení nouzového stavu, což by znamenalo do 11. dubna.



"Já doufám, že by 14 dní mohlo stačit. Pokud by to zabralo, tak po 14 dnech se můžeme dostat na denní nárůsty pod 5000 a pak samozřejmě můžeme zvednout plošná opatření a zbytek 'dojet' podle pandemického zákona, to je nejrealističtější výhled. Stejně jako jsme dodržovali ty tři týdny, když to ty dva týdny vydržíme, tak budeme koukat na o hodně lepší čísla," řekl Hamáček.



O něco později na České televizi v Otázkách Václava Moravce prohlásila ministryně financí Alena Schillerová, že vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Anketa O kolik by měl prodloužit nouzový stav? Chtělo by to více než o 30 dní 16 132 hlasů O 30 dní zní rozumně 8 65 hlasů Těch 14 dní by stačilo 8 63 hlasů Nouzový stav by se měl už zrušit 68 543 hlasů Hlasovalo 803 lidí.

"Zatím jsme o tom debatovali předběžně v pátek, a domluvili jsme se, že požádáme o celých 30 dnů, uvidíme, co se stane v Poslanecké sněmovně, nepředpokládám, že celých 30 dnů dostaneme," prohlásila Schillerová.

Vláda se o konečné délce nouzového stavu bude radit na pondělní schůzi. Poslanecká sněmovna bude o prodloužení nouzového stavu hlasovat koncem následujícího pracovního týdne.

Vláda rozhodla, že ani po 21. březnu velké rozvolňování nepřijde. Podívejte se na reportáž TV Nova: