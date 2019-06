Rodině zrušili letenky. Dozvěděli se to náhodou na poslední chvíli

Připravujete se na dovolenou letadlem a pobyt si zařizujete sami? Tak se mějte na pozoru. Je možné, že váš let je zrušený, ale informace se k vám ještě nedostala. Týká se to také pravidelných letů do Portugalska, které České aerolinky (ČSA) zrušily koncem května.

Letní turistická sezóna již začala a mnoho Čechů by rádo cestovalo za dovolenou snů letadlem. Hlavně pro ty, co si rekreační výjezd organizují sami, může čekat nepříjemné překvapení. Dozví se, že jim zrušili let, a to navíc jen od známého, nikoliv od letecké společnosti či prodejce letenek.



Podobný případ se stal i naší čtenářce, která vše redakci TN.cz popsala. S rodinou si naplánovala dovolenou do Portugalska na konec června, celkem čtyři dospělí a čtyři děti. Ubytování i letenky si řešili sami. Všechno bylo v pořádku až do doby, kdy se přes svou sestru a známou dozvěděla, že je možná jejich let s ČSA zrušený.



Napřed se ptala prodejce letenek, podle nich se však žádný let nerušil. Jenže tomu tak nebylo. Nakonec totiž žena zjistila, že let byl zrušený již 30. května. Prodejci přitom volala 4. června.



“Nikoho jsme neopomněli informovat, ale klientů, kterých se zrušení letů týká, je mnoho, proto tento proces může trvat. Klientům musíme vše vysvětlit, nabídnout alternativní možnosti a vyrefundovat stávající vystavené letenky s ČSA,“ uvedla mluvčí společnosti Invia Andrea Řezníčková.



Tento proces je podle Řezníčkové časově náročný a postupujeme dle priorit, tedy data odletu. “Paní, o kterou se jedná, měla plánovaný odlet až za delší dobu a určitě by se i od nás o změně dozvěděla včas,“ doplnila. Letecká společnost musí podle přepravních podmínek cestujícím informovat zrušení letu nejpozději 14 dní před odletem.



Společnost se ženě a její rodině pokusila najít náhradní lety u jiných aerolinek, ty však byly podstatně dražší. “Za letenky pro jednu rodinu, tedy dva dospělé a dvě děti, jsme zaplatili 23 748 korun,“ řekla žena. Náhradní možnosti by ale vyšly na 1,5 až dvojnásobek této ceny.



České aerolinie zrušily pravidelné spojení s Portem v Portugalsku po čtyřech letech na konci května. Poslední let odletí 12. června. “Sezónní linky do Porta a Lisabonu nebudou provozovány. Nesplňují naše obchodní očekávání,“ řekla mluvčí ČSA Vladimíra Dufková pro portál zdopravy.cz.



Zrušení letů se dotklo například i skupiny 150 českých dětí, které mířily do Portugalska na mezinárodní soutěž v baletu. Více si přečtěte zde.



Určitou možností, jak se vyhnout problémům se zrušením letů, je objednat si zrovna celý zájezd. Kromě zrušení pravidelné linky do Portugalska se rušily lety hlavně kvůli kauze spojené s Boeingy 737 MAX.

“Všechny zájezdy, které na našich webových stránkách nabízíme, jsou aktuální a odletí se. Naopak se nevyplatí čekat, zájezdů totiž bude kvůli této situaci méně, a ještě budou dražší, odhadujeme to na asi 10 až 15 procent,“ popsala Řezníčková.

Podívejte se na reportáž TV Nova o zrušení letu do Portugalska, který měl převézt 150 dětí na soutěž v baletu: