Kdy se otevřou obchody a školy? Vláda projedná plán rozvolnění

Dnes po poledni se mimořádně schází vláda Andreje Babiše (ANO). Kabinet má řešit další kroky při rozvolňování mimořádných opatření proti koronaviru - například otevření obchodů či návrat dalších dětí do tříd. Tiskovou konferenci po jednání přineseme na TN.cz přímým přenosem. Její začátek je plánovaný na 16 hodin.

"Vláda se bude zabývat především aktuální epidemickou situací a případnými úpravami platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví," píše se ve stručné pozvánce, kterou Úřad vlády rozeslal ve středu.

"Chceme představit pravidla rozvolňování, která budou nastavená pro školy a školky podle krajů. Respektive já ještě navrhnu, aby to bylo podle okresů. Definitivně se k tomu vyjádří ministr zdravotnictví v pátek," avizoval premiér ve středu odpoledne. Rozvolňování i v dalších oblastech života v Česku podle něj bude postupovat v blocích.

Členové kabinetu přitom už v průběhu týdne avizovali, co chtějí na mimořádné schůzi řešit - vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) před pár dny řekl, že na programu je právě plán dalšího rozvolňování, především pokud jde o obchody a služby.

Řešit se zřejmě bude i to, jaký režim bude v otevřených provozovnách zavedený. Tedy například to, jestli ke kadeřníkovi bude nutný negativní test, a jestli to bude muset být PCR, či bude stačit jen antigenní.

Několk dalších střípků prozradil i Babiš, když uvedl, že obchody by se za přísných hygienických opatření mohly otevřít od pondělí 3. května. V ten samý den by se v krajích, kde je málo nově nakažených, měli do lavic v režimu rotační výuky vrátit žáci z druhých stupňů základních škol.

Úprav přitom může doznat i rozvolnění, které vláda představila po své pondělní schůzi a má začít platit od 26. dubna - tedy plné otevření mateřinek ve dvou krajích (Královéhradeckém a Karlovarském) a návrat praktické výuky na střední i vysoké školy.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) přímo zmínil, že epidemická situace se vyvíjí dobře i v dalších regionech a je tak možné, že plný provoz mateřských škol se záhy obnoví i v jiných částech Česka.

Mezi jednotlivými okresy přitom panují podle dat ministerstva zdravotnictví propastné rozdíly - zatímco například na Chebsku úřady hlásí za posledních 7 dní necelých 23 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel, na Vsetínsku je to více než desetinásobek - konkrétně 337,67. Arenberger přitom jako o magické hranici pro uvolňování mluví o čísle sto nakažených na sto tisíc obyvatel. Toto kritérium ale většina republiky aktuálně nesplňuje.

Ještě tento týden bude Arenberger také jednat se šéfem Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou o dalším rozvolňování v oblasti sportu, především pro amatéry. Výsledky schůzky by měla vláda probrat příští pondělí.

O otevírání mateřinek mluvil ve středeční Snídani s Novou ministr školství Robert Plaga (za ANO). Poslechněte si ho:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.