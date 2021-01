Objevila se česká mutace koronaviru, tvrdí Poláci. Česko o žádné neví

V pondělí na tiskové konferenci novináři položili dotaz polskému ministru zdravotnictví, zda v zemi probíhá výzkum nové varianty koronaviru, která byla zjištěna ve Velké Británii, informuje televize Polsat.

Ministr zdravotnictví na otázku odpověděl, že o britské mutaci nejsou zatím důkazy, ale že se v zemi objevila mutace česká. "Nemůžeme potvrdit, že bychom v Polsku odhalili britskou variantu. V současnosti máme potvrzenou informaci o takzvané české variantě,“ uvedl na tiskové konferenci polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski.

O české mutaci koronaviru však nic neví český Státní zdravotní ústav. "Mohla by to být snaha odvrátit pozornost. Nevím o tom, že by existovalo cokoliv, co by neslo název česká mutace. Informaci o tom, že by něco takového existovalo, nemám,“ řekl pro Seznam Zprávy vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Redakce TN.cz se s dotazem ohledně zmíněné mutace obrátila také na české ministerstvo zdravotnictví. "Referenční laboratoře momentálně provádí vyšší počet tzv. sekvenací, jejichž cílem je právě zachytit případné nové mutace koronaviru. Dosud takové mutace nebyly na území ČR zachyceny," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

