Otevřou se bazény, sportovat bude moct víc lidí. Uvnitř i venku

Podle výsledků aktuální schůzky premiéra Andreje Babiše (ANO) s vrcholnými představiteli tuzemského sportu to vypadá, že již brzy se za pohybem bude moci vydat mnohem více lidí. I když musí vše ještě schválit vláda, tak zatím se počítá nejen s navýšením počtu lidí, kteří se naráz budou moci pohybu oddávat, ale i s obnovením amatérských soutěží. A to ještě tento měsíc. Na jednání sněmovního výboru pak hlavní hygienička prozradila, že by se mohly venkovní bazény otevřít už na konci května, vnitřní 14. června.